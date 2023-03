Ianis Hagi, pe teren la victoria lui Glasgow Rangers. Constănţeanul nu a fost titular

Ianis Hagi (24 de ani), mijloca╚Öul ofensiv const─ân┼úean de la Rangers, a intrat pe final ├«n victoria cu Hibernian, scor 4-1, ├«n campionatul Sco╚Ťiei.Hagi a bifat 13 minute cu Hibernian, dup─â ce etapa trecut─â jucase doar dou─â minute, cu Kilmarnock. Ianis a intrat ├«n locul Fashion Sakala, omul meciului pentru Rangers.Ianis Hagi, abia revenit dup─â o accidentare care l-a ╚Ťinut pe tu╚Ö─â un an, a bifat al 4-lea meci ├«n acest sezon la Rangers. Are trei partide ├«n campionat ╚Öi una ├«n Cupa Sco╚Ťiei.Nu a fost titular ├«n Premiership, a jucat 32 de minute intr├ónd de pe banc─â. A fost titular ├«n Cup─â, cu Partick Thirstle, 3-2, dar a fost schimbat la pauz─â. Cu Hibernian, Hagi a intrat c├ónd scorul era deja 4-1 pentru echipa sa. A trimis un ╚Öut pe poart─â, a atins mingea de 11 ori ╚Öi a avut un procentaj de 88% la acurate╚Ťea paselor.ÔÇ×Fiecare zi ├«n care m─â simt s─ân─âtos e una ├«n care sunt fericit. A fost un an dificil. Acum doar acumulez minute, sper s─â fie din ce ├«n ce mai multe pe m─âsur─â ce se str├óng meciurile. Obiectivul este s─â r─âm├ón s─ân─âtos pe durata ├«ntregii s─âpt─âm├óni. Sunt ner─âbd─âtor ╚Öi concentrat s─â revin c├ót mai cur├ónd posibil ╚Öi fac tot ceea ce ├«mi st─â ├«n putin╚Ť─â pentru a m─â ├«ntoarce la ce am fost, ba chiar ╚Öi mai mult de at├ótÔÇŁ, a declarat Ianis Hagi.