Gură de oxigen! "Trebuie să-i lăsăm ceva mai liberi şi pe taximetrişti"

Sufocaţi de concurenţa pe care ei o consideră neloială din partea marilor companii de transport alternativ de persoane, taximetriştii primesc o veste ce ar putea echivala cu marea gură de oxigen de care aveau nevoie: piaţa din domeniu are mari şanse de a fi liberalizată! Cum şi, mai ales, când, urmează să vedem.De la începutul anului, taximetriştii au protestat de mai multe ori, solicitând drepturi egale cu cele ale firmelor de transport alternativ. Potrivit reprezentanţilor taximetriştilor, în ultimul an, asociaţiile care îi reprezintă au tras numeroase semnale de alarmă, nu doar la Bucureşti, ci şi în multe alte oraşe din ţară, cu privire la concurenţa neloială în acest domeniu de activitate, puternic dereglementat, prin adoptarea unei legislaţii defectuoase şi paralele privind un aşa zis transport alternativ de persoane.„Cheltuielile au crescut foarte mult - preţurile carburanţilor, uleiurilor şi al celorlalte consumabile ale unei maşini. La acestea, mai adăugaţi asigurările, inspecţiile tehnice, staţiile etc.Noi, taximetriştii, suntem controlaţi şi para-controlaţi de toate instituţiile statului. Avem norme tehnice de respectat, din ce în ce mai severe, taxe şi impozite de plătit. Noi se supunem tuturor acestor reguli, dar nu toată lumea procedează aşa. De când cu transportul alternativ, gen Bolt sau Uber, taximetria tradiţională s-a prăbuşit şi nu cred că îşi va mai reveni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile R., taximetrist cu vechime de peste 30 de ani în domeniu.Se pare că protestele taximetriştilor nu au rămas fără ecou, iar vestea bună vine din partea Consiliului Concurenţei, instituţie care doreşte o liberalizare a pieţei de taximetrie, soluţia fiind, pe de o parte, întărirea reglementării pe zona de transport alternativ, iar pe de altă parte, dereglementarea pe partea de taximetrie.„Cu privire la transportul de persoane, a existat agitaţie acum vreo două luni, o discuţie de a schimba reglementarea pentru transportul alternativ - Uber, Bolt. Vedem dacă iniţiativa asta va fi continuată.În acelaşi timp, pe noi ne interesează şi o liberalizare a pieţei de taximetrie. Deci, soluţia ar putea fi întărirea reglementării pe zona de transport alternativ. Argumentul este «Domnule, de ce noi, taxiurile, sau de ce nouă, taximetriştilor, ni se impun nişte reguli diferite de cele pe care le au cei din transportul alternativ, care sunt cumva concurenţii noştri? Şi atunci, hai, reglementaţi-i şi pe ei ca pe noi, taximetriştii». După noi, răspunsul e «Bun, în unele direcţii are sens să întărim reglementarea pe zona de transport alternativ - şi am făcut propuneri în acest sens -, dar pe de altă parte are sens să dereglementăm pe partea de taximetrie. Nu trebuie să-i oropsim pe toţi ca pe taximetrişti, ci să îi lăsăm ceva mai liberi şi pe taximetrişti»”, a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.O chestiune de bun simţDe cealaltă parte a „baricadei”, reprezentanţii şoferilor Uber şi Bolt au transmis că nu fac proteste nu numai pentru a nu bloca traficul, ci şi în semn de respect pentru pasagerii pe care îi transportă.„Principala diferenţă dintre transportul alternativ şi taximetrie a fost şi rămâne bunul simţ şi comportamentul civilizat. Şi respectul faţă de cei trei milioane de români care apelează la aceste servicii.Industria de taxi nu are nicio jenă să promoveze minciuni absolute: că transportul alternativ nu este reglementat, că nu plăteşte taxe, că oricine îl poate face fără niciun fel de atestat sau autorizaţie. Mizează pe neatenţia şi ignoranţa oamenilor. Îi asigurăm că greşesc: românii nu sunt nici ignoranţi, nici fraieri. Stă dovadă faptul ca trei milioane dintre ei au ales şi aleg mereu transportul alternativ. Trebuie să le câştigi atenţia şi sufletul dacă vrei să-i câştigi de clienţi, nu să ceri Guvernului să-i forţeze să voteze doar pentru taxi”, a declarat Cătălin Codreanu, preşedintele Coaliţiei pentru Economia Digitală.