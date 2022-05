Guvernul va aloca 617 milioane de euro pentru siguranța rutieră

Finanțarea măsurilor va fi asigurată prin PNRR și POT și se va ridica la o valoare totală de 617,6 milioane de euro.



Proiectele majore incluse in strategie sunt următoarele:



- separarea căilor de trafic auto și pietonal prin denivelarea acestora (valoarea investițiilor se ridică la 447,5 milioane de euro);



- măsuri de siguranță pasivă - parapete rutiere din beton, montarea parapetelor marginale cu cabluri pe DN 7C - Transfăgărășan, DN 67 C – Transalpina și alte sectoare de drumuri montane (61,8 milioane de euro);



- semnalizare, marcaje și amenajări rutiere (50,45 milioane de euro);



- digitalizarea elementelor de siguranță a circulației - sistem de management al semnalizării rutiere verticale, orizontale și a elementelor pasive de siguranță rutieră, soft, dispozitive IT, achiziționarea a 1,000 limitatoare de viteză, 300 radare mobile și 500 camere video conectate într-un sistem integrat (47,6 milioane de euro);



- iluminat pe timp de noapte și dispozitive luminoase și reflectorizante (10,2 milioane de euro).



Strategia abordează siguranța rutieră într-un mod integrat și multidisciplinar prin:



- introducerea unui sistem de management al vitezei, concomitent cu reglementarea unor sancțiuni mai aspre pentru încălcarea legii;



- intensificarea programelor de educație și formare continuă, formală și informală;



- alinierea la standardele tehnice și la normele specifice prevăzute pentru siguranța vehiculelor care funcționează cu hidrogen, precum și pentru vehiculele conectate și autonome, inclusiv pregătirea infrastructurii rutiere pentru circulația acestor vehicule;



- eficientizarea sistemului național de intervenții în caz de urgență prin îmbunătățirea mijloacelor tehnice de intervenție la evenimentele rutiere;



- măsuri pentru utilizarea drumurilor în condiții de siguranță, inclusiv prin reducerea limitelor de viteză în anumite zone sau pe anumite drumuri, în funcție de datele privind accidentele, analiza riscurilor și de cele mai bune practici de la nivelul Uniuni Europene, precum și revizuirea normelor de circulație, inclusiv asigurarea priorității pentru utilizatorii vulnerabili;



- inspecții și verificări sporite în materie de siguranță rutieră;



- campanii de informare și conștientizare destinate publicului general.





În ședința de guvern din data de 25 mai 2022, a fost aprobată strategia națională pentru siguranță rutieră (2022-2030). Aceasta este unul dintre jaloanele asumate de statul român în PNRR. Scopul declarat al strategiei este reducerea cu 50% a numărului de decese și de răniri grave cauzate de accidentele rutiere.