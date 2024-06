IKEA a deschis primul Studio de Planificare și Comandă din România la Constanța

IKEA a deschis primului Studio de Planificare și Comandă din România, în cadrul centrului comercial Supernova Constanța. Această nouă locație reprezintă un pas important în dezvoltarea prezenței IKEA la nivel local, iar mai multe despre abordarea inovatoare cu care vine studioul IKEA ne spune Mihai Dinte-Pop, Studio Manager. Situat pe strada Cumpenei nr. 2 în Constanța, studioul IKEA este primul de acest fel din România și reprezintă o investiție în creșterea și diversificarea ofertei companiei, venind cu o abordare personalizată în procesul de planificare și comandă de mobilier și accesorii pentru casă.Mă bucur să fiu parte din echipa IKEA care introduce în premieră în România, la Constanța, primul Studio de Planificare și Comandă. Este un nou format care oferă atât inspirație pentru clienții noștri, cât și asistență de specialitate privind soluțiile de amenejare, adaptate nevoilor individuale.În cadrul studioului, clienții pot găsi servicii și produse pentru toate zonele principale ale locuinței (livinguri, bucătării, dormitoare și băi), cu posibilitatea de a pune accent pe una sau mai multe dintre zonele principale. Totodată, aceștia au acces la informații diverse despre amenajarea locuinței, pot primi sprijin de la colegii din locație și pot plasa comenzi de produse și servicii IKEA.Spațiul amenajat, cu o suprafață totală de 360 m, cuprinde o zonă de planificare dedicată, completată de o zonă de soluții de mobilier, precum și o zonă de expunere a produselor. În plus, toți cei care vor trece pragul studioului vor găsi peste 1.200 de produse integrate în diferite soluții de amenajare care completează experiența de cumpărare cu partea de inspirație.La studioul din Constanța, avem 12 colegi care îi pot ajuta în planificarea locuinței pe toți cei care ne vizitează. Pe langă consultanții din Studio, avem 7 colegi în echipa de măsurare și montaj.Cu noul format, urmărim să asigurăm o parte cât mai mare din serviciile pe care IKEA le oferă, menite să îmbunătățească experiența clienților noștri. Aceste servicii includ asistență personalizată pentru planificare și comandă, consultanță de specialitate în ceea ce privește soluțiile de amenajare a locuinței și o prezentare completă a gamei de produse IKEA.Astfel, consumatorii primesc îndrumare în funcție de nevoile lor pentru a-și proiecta spațiile ideale de locuit. Această abordare simplifică procesul de planificare și ne ajută, totodată, să ne asigurăm că fiecare client primește cele mai potrivite și practice soluții pentru locuința sa.Pentru noi, la IKEA, clienții se află în centrul tuturor acțiunilor pe care le derulăm. Pentru noi, este esențial să îi înțelegem, așa că suntem mereu curioși să aflăm cum arată viața lor de zi cu zi, tocmai pentru a putea fi alături de ei și pentru a le oferi soluții care să răspundă nevoilor și dorințelor lor.În fiecare an, vizităm casele oamenilor pentru a observa și înțelege ce funcționează pentru ei, ce poate fi îmbunătățit și ce le aduce bucurie în traiul lor de zi cu zi. În ultimii 10 ani, IKEA a vorbit cu peste 250.000 de oameni din peste 40 de țări, căutând să înțeleagă mai bine ce înseamnă viața acasă, inclusiv cu locuitori din cele 5 țări din regiunea Europei de Sud-Est, România fiind una dintre ele.În ultimul deceniu, am asistat la schimbări influențate de evenimente globale, precum schimbările climatice, conflictele, creșterea costurilor, evoluția tehnologiei și pandemia. Ce am observat în urma acestor vizite este faptul că locuințele s-au transformat în spații multifuncționale în care oamenii lucrează, se odihnesc, se distrează, fac sport, dorm și își încarcă bateriile. Acest fenomen a crescut și mai mult nevoia de a avea soluții accesibile de amenajare a locuinței, iar tehnologia și soluțiile inteligente joacă un rol important în viața de acasă. Toate aceste concluzii ne ajută să ne înțelegem mai bine clienții, astfel încât să le putem oferi soluții funcționale și inspirate.Deși clienții din România preferă în continuare experiența de achiziție direct în magazin, observăm o schimbare și vedem tot mai mulți români care se orientează spre plasarea comenzilor online, din confortul casei lor. Prin urmare, continuăm să investim într-o abordare de tip „omnichannel” (online și offline), oferindu-le clienților noștri posibilitatea de a decide cum, când și unde să interacționeze cu produsele IKEA.Deschiderea Studioului de Planificare în Constanța arată încă o dată dedicarea noastră de a răspunde nevoilor în evoluție ale clienților noștri. Așa cum menționam, noul format oferă asistență personalizată pentru planificare și comenzi, oferind sprijin adaptat cerințelor consumatorilor. Noul concept se aliniază, astfel, cu misiunea noastră de a crea o viață de zi cu zi mai bună acasă. În acest fel, reușim să le oferim oamenilor soluții de amenajare accesibile și creative.Așa cum menționam mai sus, raportul IKEA „Viața acasă” oferă o perspectivă detaliată asupra condițiilor de trai și nevoilor oamenilor privind locuințele lor. În ceea ce privește Constanța, în 26% dintre gospodării locuiesc persoane singure, în 50% sunt cupluri, iar 24% reprezintă locuințe unde trăiesc familii cu copii. Această diversitate reflectă, astfel, cerințele diferite privind soluțiile de amenajare din locuințe.Deși nevoile lor sunt diferite, majoritatea respondenților din Constanța au mărturisit un lucru comun: depozitarea este aspectul care le aduce cele mai mari provocări în locuință. Concluziile raportului ne-au arătat, totodată, nevoia oamenilor pentru soluții eficiente de organizare a garderobei, inclusiv pentru expunerea și aranjarea hainelor în funcție de sezon. De asemenea, pentru că tot mai mulți oameni lucrează de acasă, am observat că zona de lucru din living devine din ce în ce mai importantă, precum și soluțiile ergonomice pentru acest spațiu. Mai mult, potrivit cercetării, atunci când se gândesc la ce ar fi prioritar de îmbunătățit în locuințele lor, constănțenii au menționat renovarea băii și a bucătăriei, precum și schimbarea mobilierului.Toate aceste informații ne ajută să dezvoltăm în continuare produse și servicii care îmbunătățesc calitatea vieții oamenilor. Iar deschiderea Studioului de Planificare și Comandă în Constanța este un nou pas înainte pentru a răspunde nevoilor clienților. Noul format IKEA pune la dispoziție soluții de depozitare pentru dormitor și baie, formate modulare și ergonomice pentru living, dar și bucătării mai practice.În acest moment, suntem foarte aproape de această cifră, într-adevăr. Iar acest lucru este încă o dovadă a consecvenței noastre și a aprecierii pe care o avem pentru români în cei 17 ani de prezență în țară.Programul IKEA Family este conceput pentru a oferi beneficii exclusive care îmbunătățesc experiența de cumpărare. Membrii se bucură de reduceri dedicate, invitații la evenimente și ateliere exclusive, dar și de avantaje speciale în magazine. Aprecierea constantă, experiențele speciale și înțelegerea clienților noștri ne-au ajutat să construim o bază de membri puternică și implicată.În urmă cu un an, am introdus un nou serviciu gratuit, IKEA Business Network, extinzându-ne sprijinul pentru clienții noștri business. Fiind aliniat misiunii noastre de a oferi o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți oameni, acest club de loialitate sprijină micile întreprinderi, ajutându-le să se dezvolte și să își îmbunătățească mediul de lucru. Deși rețeaua se adresează în primul rând afacerilor cu mai puțin de 50 de angajați, sunt binevenite și companiile mai mari.Este complet gratuit să devii membru IKEA Business Network, iar calitatea de membru oferă acces la mai multe beneficii. De exemplu, membrii clubului pot avea discuții de până la o oră cu experții în design de la IKEA și pot primi sfaturi și idei rapide cu privire la organizarea și amenajarea interioară a spațiilor comerciale. În plus, toți membrii IKEA Business Network se pot bucura de reduceri speciale.