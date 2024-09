IT-iştii îşi vând scump serviciile. „Fără 1.500 - 2.000 de euro nu ai cum să ţii un specialist!”

România înregistrează o criză teribilă de personal. De personal calificat, din cel cu studii superioare, educat, profesionist, stăpân pe meserie. Au plecat prin străinătăţuri doctori, ingineri constructori, geologi, dar şi mulţi IT-işti. Această din urmă breaslă a rămas şi fără facilităţi fiscale, dar, cu toate acestea, aşteptările salariale ale angajaţilor sunt peste medie.IT-ul este domeniul în care aşteptările salariale ale angajaţilor au crescut cel mai mult în ultimul an, la 10.000 de lei lunar, în medie, arată o analiză publicată de o platformă de recrutare online eJobs. Media salarială în acest sector este, în prezent, de 7.000 de lei, net, pe lună.Potrivit eJobs, de la începutul anului şi până acum, aproape 20.000 de joburi noi au fost scoase în piaţă pentru sectorul IT, în scădere cu aproximativ 15% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Aplicările, în schimb, au rămas foarte aproape de nivelul aferent perioadei ianuarie - septembrie 2024, fiind înregistrat 820.000 de aplicări comparativ cu 850.000, în 2023.IT-iştii şi-au crescut, însă, cel mai mult aşteptările salariale în perspectiva unei noi angajări. Astfel, potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, media salarială netă în IT este de 7.000 de lei pe lună, la nivel naţional, în timp ce aşteptările candidaţilor urcă până la 10.000 de lei, net.Cele mai mari salarii pentru specialiştii care nu ocupă şi funcţii manageriale sunt pentru arhitect IT - 15.000 de lei, dar cu aşteptări medii de 20.000 de lei, software developer - 8.300 de lei (cu aşteptări care urcă până la 11.000 de lei), data engineer - 8.500 de lei (şi aşteptări de 11.000 de lei) sau full stack developer - 8.000 de lei vs. aşteptări de 10.000 de lei pe lună.Chiar şi pentru juniorii cu maximum doi ani de experienţă media salarială este de 4.500 de lei. Media creşte până la 6.700 de lei pentru cei care au între doi şi cinci ani de experienţă, în timp ce seniorii cu mai mult de cinci ani de experienţă se încadrează într-o medie salarială de 10.000 de lei, net.În ceea ce-i priveşte pe manageri, salariile cresc exponenţial, astfel că media salarială netă, la nivel naţional, pentru un CTO este de 12.000 de lei, în timp ce aşteptările candidaţilor pentru această poziţie pleacă de la 16.000 de lei.Avantaje şi dezavantajePiaţa IT rămâne una dintre cele mai atractive, cu salarii mult peste media naţională, iar acest lucru îl simt cel mai bine pe pielea lor chiar angajatorii.„Chiar dacă au fost pierdute anumite facilităţi fiscale, domeniul IT se păstrează, cel puţin din punctul meu de vedere, în topul joburilor din România. Specialişti există, n-au plecat chiar toţi în străinătate, avem şi o excelentă pepinieră, şi mă refer aici la politehnică, la universităţi, tinerii îşi doresc o carieră în IT.Salariile depăşesc media altor sectoare şi vă spun din propria experienţă că angajatorii fac mari eforturi pentru a-şi menţine şi fideliza personalul. Fără 1.500 - 2.000 de euro nu ai cum să ţii un IT-ist. Un IT-st bun. Am avut colegi care, la începutul anului, au avut tendinţa de a pleca să muncească în Franţa sau Germania, unde, într-adevăr, simbriile sunt mai mari, dar le-am explicat - şi au înţeles - că un salariu acasă de 1.800 de euro este mult mai preţios decât unul de 3.000-4.000 printre străini. Sunt avantaje şi dezavantaje, care trebuie bine cântărite”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Nicoară, antreprenor constănţean.