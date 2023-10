Finanţe, IT, banking. INFO economic

l România se menţine pe primul loc între statele membre ale Uniunii Europene la neîncasarea TVA, cu un deficit estimat la 36,7% la nivelul anului 2021, în scădere uşoară de la 37,3% în 2020, potrivit unui raport recent al Comisiei Europene care analizează datele din anii menţionaţi, se arată într-un articol realizat de Daniel Anghel, partener şi liderul serviciilor fiscale şi juridice, PwC România. Conform acestuia, România îşi adânceşte pierderile din TVA în termeni nominali la 9 miliarde euro în 2021 faţă de 7,9 miliarde euro în 2020, anul precedent din raport.l România are performanţe foarte bune cu privire la numărul absolvenţilor în IT, de 7.000 - 8.000 de persoane anual, însă pe piaţa de profil ar fi nevoie de aproximativ 20.000 de specialişti, a declarat secretarul de stat în Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Mihai Dumea, la o conferinţă dedicată internetului din România. El a precizat, totodată, că proiectul Ro-Net, derulat în România şi finalizat în luna decembrie a anului trecut, a fost desemnat de Comisia Europeană printre cele 14 finaliste în competiţia European Broadband Awards.l Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, miercuri, 25 octombrie, la 6,35% pe an, de la 6,38% pe an, marţi, informează Banca Naţională a României. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,44%, de la 6,47% anterior, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,57% de la 6,61%, marţi.