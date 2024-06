Jale mare pe piaţa service-urilor auto! „Greu de găsit mecanici care să mai repare piese”

România se confruntă cu o teribilă criză a forţei de muncă, a personalului calificat, cel care generează plus valoare într-o societate. Mulţi dintre specialiştii în domeniu au plecat spre pieţele din Vest, unde salariile sunt de ordinul miilor de euro, iar tineretul nu pare foarte dispus să accepte munca fizică. Nici Constanţa nu face excepţie de la regulă, iar în sectoarele tehnice, e jale mare!Scriam, în ediţiile anterioare, despre problemele cu care se confruntă angajatorii din industria navală sau din HoReCa. Să găseşti un sudor priceput, un tubulator bun, un lăcătuş sau un instalator care să nu-şi dea cu uneltele peste degete e mare minune. Patronii de cârciumi şi restaurante fac cruci şi înalţă rugăciuni către Divinitate, totul pentru ca bucătarii sau ospătarii să nu-i lase cu ochii-n soare taman acum, la debut de sezon.Un sector tehnic la fel de afectat de lipsa meseriaşilor este şi cel al reparaţiilor auto. În Constanţa, rar mai dai peste un mecanic cu experienţă, capabil să repare o piesă, iar eforturile patronilor pentru a-i păstra în unităţi sunt foarte mari.„Am făcut investiţii considerabile, am cumpărat terenul, hala, toate utilajele necesare pentru a putea presta servicii de calitate. Nu stăm rău nici la capitolul resurse umane, însă tipologia angajatului s-a modificat semnificativ, în sensul că mecanicii pe care îi avem nu mai fac reparaţii, ci doar înlocuiesc piesa stricată cu alta nouă.Ca să vă dau un exemplu. Am avut o propunere de implicare într-un proiect de restaurare de maşini retro. Să cumpărăm automobile într-o stare mai puţin fericită, să le readucem la viaţă, să ştiţi că pot ieşi bani frumoşi, piaţa colecţionarilor este de nişă, dar rentabilă.Din păcate, nu am putut să spunem «Da, mergem şi noi în proiect!». Personalul pe care îl avem este în majoritate tânăr, iar cu un singur mecanic cu 40 de ani de experienţă nu aveam cum să preluăm lucrări de acest gen.Pe partea de electrică stăm mai bine, avem electricieni pricepuţi, însă la tinichigerie, e iar durere. Este o activitate ce presupune multă muncă fizică, iar tinerii fug de ea ca dracul de tămâie!Nu ştiu ce-om face peste patru-cinci ani, sperăm să vină şi vremuri mai bune”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Valentin A., patron service auto din Constanţa.Pariul pe studenţiŞi dealerii auto se confruntă cu probleme similare, motiv pentru care situaţiile de întârzieri la efectuarea reviziilor sau diverselor lucrări de reparaţii au devenit frecvente.„Noi avem personal pe care l-am fidelizat, dar avem în vedere şi întinerirea echipei. De aceea, am adus în secţie studenţi de la Automobile Rutiere, care au şansa de a învăţa meserie. Sper să rămână la noi până la pensie, dar tare mă tem că, atunci când vor fi stăpâni pe meserie, vor alege să plece prin străinătăţuri!”, ne spune Elena P., reprezentant dealer auto.În privinţa salarizării, lucrurile sunt foarte clare, simbriile variind în general între 5.000 şi 7.000 de lei.„Nu ai cum să păstrezi un mecanic bun cu un salariu de 3.500 de lei. Noi am ridicat nivelul salarial, oferim bonusuri şi diverse alte avantaje, gen team-buildinguri, aniversări etc.”, a explicat patronul de service.