Durerile în gât pot fi calmate destul de simplu

Aer condiţionat şi băuturi reci, două aspecte din cauza cărora pot apărea durerile în gât. De aici şi până la amigdalită sau faringită nu este drum lung. Principalele manifestări în caz de faringită sau amigdalită sunt durerile în gât şi dificultăţile la înghiţire. De asemenea, disconfortul se poate răspândi la nivelul urechilor, gâtul este roşu, iar amigdalele sunt inflamate şi pot avea puncte de puroi. În unele cazuri, bolnavul poate avea temperatura ridicată sau ganglionii limfatici din zona gâtului şi maxilarului pot fi inflamaţi.Înainte de a vizita un medic specialist, sunt câteva măsuri pe care le poţi lua acasă pentru a ameliora durerile în gât. De exemplu, persoanele care îşi simt gâtul uscat sunt sfătuite să folosească un umidificator. Cu ajutorul acestui aparat, aerul din jur se va păstra umed, ceea ce va preveni uscarea membranelor mucoase.Mai este recomandat şi consumul de usturoi, alimentul-medicament care are rolul de a stimula sistemul imunitar, luptă împotriva virusurilor şi are calităţi antibacteriene. În momentul în care apar mâncărimea şi inflamaţia la nivelul gâtului, gargara cu apă caldă şi sărată are efect calmant, poate distruge bacteriile din gât şi poate accelera recuperarea.Cei care au dureri uşoare în gât şi nasul înfundat, pot consuma zilnic comprimate cu zinc.