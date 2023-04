Joburi, agricultură, firme. INFO economic

l Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa susţine iniţiativa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa, care organizează, miercuri, 12 aprilie, de la ora 9.00, la sediul Universităţii Maritime, Bursa Generală a Locurilor de Muncă.„Invităm agenţii economici constănţeni să participe la acest eveniment, care are ca scop realizarea unui dialog între agenţii economici şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă”, au transmis reprezentanţii CCINA Constanţa.l Referindu-se la evoluţia agriculturii pe fondul valurilor de frig şi ninsori din ultima perioadă, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat că agricultura se desfăşoară sub semnul riscului, punctând că vor exista pierderi, aşa cum se întâmplă în fiecare an.„Agricultura se desfăşoară sub zodia riscului. Vom avea şi pierderi, cum avem în fiecare an, ştiindu-se că temperaturile scăzute afectează anumite specii de pomi fructiferi care înfloresc mai devreme, dar ne asumăm aceste pierderi”, a spus Daea.l Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 35,56%, în primele două luni din 2023, până la 6.988, faţă de 5.155 în aceeaşi perioadă din 2022, informează Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti - 1.465 de firme (număr în creştere cu 56,85% faţă de ianuarie-februarie 2022), şi în judeţele Timiş (385, +59,75%) şi Constanţa (340, +30,27%).