Marinarii salvatori îşi riscă viaţa pe salarii de mizerie. „La noi, nu se poate sau nu se vrea!”

Nu de puţine ori aţi auzit, printre navigatori, dorinţa exprimată de a renunţa la a pleca cu lunile pe mările şi oceanele lumii în schimbul unui job în domeniu la uscat, unde, chiar dacă veniturile sunt mai mici, există totuşi o serie de avantaje. În cazul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), percepţia generală era aceea că poate fi o soluţie viabilă, însă lucrurile nu sunt nici pe departe prea roz!După ce, săptămâna trecută, sindicaliştii de la Autoritatea Navală Română au protestat în faţa Prefecturii Constanţa, nemulţumiţi de lefurile mult sub nivelul pregătirii profesionale a personalului, alţi salariaţi ai unei instituţii din domeniul maritim sunt cu cuţitul la os. Astfel, continuă incertitudinea la Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, instituţie cu o nobilă misiune, însă sufocată de o serie de mari probleme, pornind de la condiţiile de muncă, resurse umane şi ajungând la salarizare.O organigramă subdimensionată„La ora actuală, funcţionăm la limită, cu un personal redus, organigrama agenţiei fiind ocupată în procent de numai 30%. Deficitul cel mai mare este la nivelul personalului ambarcat. Am avut colegi care au murit, alţii şi-au dat demisia, au plecat, s-au întors la navigat, goniţi de incertitudine şi de salarizarea foarte mică. În schimb, angajări s-au făcut foarte puţine, una-două în 2023 şi 2024.În cadrul agenţiei, activează 160 de salariaţi, dintre care 40 TESA şi 120 personal ambarcat. Pentru o funcţionare optimă, ar trebui să fim cam 400 de persoane şi vă dau un singur exemplu: pe remorcherul «Hercules», sunt necesari, pentru un serviciu de 24 de ore, minim 40 de oameni - 10 pe tură!”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber al Marinarilor din ARSVOM, Lucian Alexe Boris.Şi totuşi, chiar şi în aceste condiţii, marinarii salvatori îşi duc cu bine la îndeplinire misiunile şi speră ca strigătul lor să fie auzit de factorii de decizie.„Angajările sunt blocate. Misiunile sunt îndeplinite cu cei rămaşi, în cazul cărora se acumulează ore suplimentare, care nu sunt plătite. Se acordă doar timp liber, în perioadele prevăzute de lege. Ar trebui nişte sporuri, o salarizare europeană, pe măsura riscului pe care ni-l asumăm, intervenim nu pe soare, ci pe vremea rea. Ne-am tot strigat durerile, dar nu ne aude nimeni. La noi, nu se vrea sau nu se poate!Ştiţi care este salariul mediu net al personalului din ARSVOM? 4.000 de lei! Dar ne-am făcut datoria şi când am avut salariul minim pe economie, 1.400 de lei!”, a explicat liderul de sindicat.S-a semnat contractul colectiv de muncăExistă însă şi o parte pozitivă, aceea că perioada de criză referitoare la contractul colectiv de muncă s-a încheiat.„Au fost săptămâni de negocieri dure, a fost deschis conflictul de muncă, a fost înştiinţat Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar, până la urmă, am reuşit să semnăm contractul.Punctele atinse au vizat programul de lucru, 12/24, 12/48, îmbunătăţirea condiţiilor în punctul de lucru de la Sulina (construcţii modulare tip container pentru dormitor, grup sanitar etc.), deblocarea posturilor vacante. Avem promisiuni în acest sens, sperăm ca cei din minister să se ţină de cuvânt, recrutări de personal se pot face din zona Sulina. Dacă se va modifica şi legea salarizării după care funcţionăm, cu atât mai bine”, a declarat Lucian Alexe Boris.Noul contract colectiv de muncă al ARSVOM este valabil în perioada 2024-2026.Sub „umbrela” IGSU?Şi totuşi, incertitudinea privind viitorul instituţiei continuă, „cărţile” nefiind încă făcute.„Încă nu ştim în ce direcţie o vom lua, dacă vom fi mai departe o agenţie de sine stătătoare sau vom fi preluaţi de o altă instituţie. Ar putea fi vorba despre Autoritatea Navală Română ori Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă. Pe de o parte, noi suntem blocaţi, subfinanţaţi, există pericolul desfiinţării, iar pe de altă parte, unii cumpără nave, fac angajări. Nave care stau de o bună perioadă de timp la cheu!Săptămâna viitoare, pe 26/27 august, la sediul Ministerul Transporturilor, va avea loc o şedinţă de consiliu, să vedem ce decizii se vor lua. Au fost discuţii vizavi de prestarea unor servicii cu nava «Hercules», cu scafandri, pentru lucrări de întreţinere a platformelor maritime”, a mai spus liderul de sindicat al marinarilor salvatori.În 2024, Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare a marcat împlinirea a 91 de ani de activitate neîntreruptă a statului român în domeniul căutării şi salvării pe mare.