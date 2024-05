Marinarii salvatori de la ARSVOM se tem pentru locurile de muncă. „Aşteptăm ca mortul colacul!”

Ape tulburi, primăvara aceasta, în domeniul naval. Au fost schimbări la vârful administraţiilor portului Constanţa şi canalelor navigabile, la Şantierul Naval Damen Mangalia bântuie ameninţarea şomajului tehnic, Autoritatea Navală Română este vizată de o anchetă a Parchetului European, iar în ultimele zile, tensiunile au ajuns la un nivel înalt la Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, pe la colţuri vorbindu-se chiar de desfiinţarea instituţiei!Deşi desfăşoară o activitate pe cât de nobilă, pe atât de dificilă, marinarii salvatori nu au deloc liniştea necesară acestui domeniu naval special. Tensiunile de la Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) sunt în creştere, oamenii au mari şi multe motive de nemulţumire, totul pe fondul unei secretomanii totale în ceea ce priveşte viitorul instituţiei. Cel mai probabil, agenţia va funcţiona, în scurt timp, pe alte coordonate, într-o nouă organizare, sub o altă „umbrelă”. A cui? Şi angajaţii ar dori să ştie!Buget redus drastic„Sunt tensiuni şi, după cum evoluează lucrurile, este normal să fie tot mai mari. Aşteptăm ca mortul colacul, să vedem ce se va întâmpla cu noi. Din motive neîntemeiate, se întârzie plata salariilor, ce mi-e 12, ce mi-e 20 a lunii. Sunt probleme mai vechi, oamenii au rate la bănci!Bugetul agenţiei s-a redus considerabil, de la 64 de milioane de lei, la aproximativ 19 milioane de lei. Riscăm să ajungem într-o situaţie de criză profundă, în care să nu ne mai putem desfăşura activitatea.Nu mai vorbesc despre lipsa de personal. Este o organigramă subdimensionată, personalului nu i se pot acorda zilele libere pentru orele suplimentare efectuate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber al Marinarilor din ARSVOM, Lucian Alexe Boris.De la Ministerul Transporturilor, marinarii salvatori au primit asigurări că nu vor rămâne fără locuri de muncă.„Am avut, recent, o întâlnire cu secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Bogdan Mîndrescu, în cadrul căreia am fost anunţaţi că urmează să fie luată o decizie în coaliţie. Ni s-a spus să stăm liniştiţi, că nu rămânem fără joburi. În rest, absolut nimic concret. Nu ştim nimic! Am auzit că s-ar trage din nou sfori ca agenţia să treacă la ISU. Ei şi-au achiziţionat nave, dar nu au echipaje.Există şi varianta de comasare cu Autoritatea Navală Română, dar, până la acest moment, nu s-a pus nimic în practică din prevederile Ordonanţei 296/2023”, a explicat liderul de sindicat.„Mai dăm şi cu subsemnatul pe la poliţie”Chiar şi în acest context dificil, marinarii salvatori anunţă că îşi fac treaba - şi o fac bine! - până la capăt.„Zilele trecute, i-am căutat pe cei trei marinari dispăruţi de pe nava «Mohammad Z», care s-a scufundat în Marea Neagră, opt fiind recuperaţi şi aduşi la mal, iar astăzi (n.r. - marţi, 21 mai), am avut o intervenţie Medevac. Ne punem permanent vieţile în pericol, iar câteodată mai dăm şi cu subsemnatul pe la poliţie, aşa cum s-a întâmplat cu drona maritimă. Au fost şi alte instituţii ale statului, au făcut constatări, dar tot noi a trebuit să o tractăm până în poligonul de la Capu Midia. Suntem marinari, ne vom face treaba până la capăt”, a mai spus Lucian Alexe Boris.Marţi, 21 mai, în jurul orei 11.00, Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare a fost solicitată să intervină cu o unitate SAR, în vederea efectuării unei operaţiuni tip Medevac.La bordul navei cargo „Sea Horse”, sub pavilion Barbados, un membru al echipajului necesita ajutor medical de urgenţă.„Bărbatul prezenta simptome de hipertensiune arterială”, au precizat reprezentanţii agenţiei.Nava SAR „Apollo”, aparţinând ARSVOM, s-a mobilizat de urgenţă şi s-a îndreptat cu toată viteza către nava „Sea Horse”, pentru preluarea bolnavului. Acesta a fost adus la bordul navei SAR şi predat în condiţii de siguranţă şi conştient către echipajul medical de la mal.Pasă către ministerNici conducerea agenţiei nu poate aduce mai multe lămuriri, decizia desfiinţării sau comasării urmând a fi luată de forurile superioare.„Singurul care poate preciza detalii legate de o posibilă fuzionare/transfer este Ministerul Transporturilor. În prezent, unitatea este funcţională. Plăţile către terţi, precum şi inspecţiile de certificare a navelor se fac în funcţie de data expirării documentelor ce atestă starea de navigabilitate, pe baza alocaţiilor bugetare aprobate de minister.Ne dorim ca Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare să îşi ducă la îndeplinire atribuţiile şi să rămână funcţională, iar angajaţii să aibă un loc de muncă, indiferent sub ce formă vor stabili factorii decizionali”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al agenţiei, Iulian Creţu.