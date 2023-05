Mihai Daraban: „Mediul de afaceri din România trebuie să revină pe pieţele tradiţionale”

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Maroc în România, E.S. Hassan Abouyoub, în contextul strategiei Camerei Naţionale de a readuce business-ul românesc pe pieţele tradiţionale.„Dezvoltarea exporturilor reprezintă un mijloc de a spori gradul de competitivitate şi, totodată, de a dezvolta economia românească pe termen lung.Astfel, strategia CCIR privind promovarea mediul de afaceri autohton are în vedere recucerirea pieţelor tradiţionale. Mediul de afaceri din România trebuie să revină pe pieţele tradiţionale, acolo unde, în trecut, reuşea să dezvolte relaţii economice puternice. În mod cert, zona Africii de Nord este una foarte ofertantă, iar dacă luăm în considerare creşterea volumului schimburilor comerciale cu Maroc, din ultima perioadă, constatăm un trend ascendent, o apreciere a sumei de la 786,1 milioane de euro, cât se înregistra la sfârşitul anului 2019, până la 1,2 miliarde de euro, la sfârşitul anului 2022.Profit de această ocazie pentru a invita oamenii de afaceri din Maroc să participe la INDAGRA, cel mai important târg agricol din Estul Europei, în cadrul căruia putem organiza un eveniment special dedicat dinamizării relaţiilor bilaterale România-Maroc”, a declarat preşedintele CCIR, Mihai Daraban.La rândul său, ambasadorul Marocului în România a transmis că Asociaţia Exportatorilor din Maroc este foarte interesată de piaţa românească, cu preponderenţă în sectoarele auto, IT&C, logistică, servicii şi turism.„În prezent, Marocul dezvoltă strategia de dinamizare a comerţului cu statele care fac parte din Uniunea Europeană şi, având în vedere relaţia tradiţională pe care o avem cu România, ne bazăm foarte mult pe implicarea atât a ţării dumneavoastră, cât şi a CCIR în dezvoltarea unor proiecte comune de anvergură.Ne dorim foarte mult să organizăm o misiune economică la Bucureşti, chiar în marja târgului INDAGRA, Asociaţia Exportatorilor din Maroc fiind foarte interesată de piaţa românească, mai ales în ceea ce priveşte sectoarele auto, IT&C, logistică, servicii şi turism.Rezultatele care vizează schimburile comerciale dintre cele două state sunt în creştere de la an la an, ceea ce înseamnă că există un potenţial economic ridicat care trebuie să fie exploatat la maximum”, a declarat ambasadorul Marocului.