Mihai Daraban: „Va trebui să lucrăm foarte mult pentru a echilibra balanţa comercială”

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a declarat, marţi, 28 martie, în cadrul Forumul Economic România-Polonia, că ţara noastră a înregistrat, anul trecut, schimburi comerciale cu Polonia în valoare de 10,94 miliarde de euro, iar numărul firmelor poloneze cu activitate pe plan local a ajuns la 1.514.„Schimburile noastre cu Polonia, anul trecut, au fost în valoare de 10,94 miliarde de euro, cu o creştere semnificativă faţă de anul precedent. Din păcate, pentru România, noi am exportat doar 3,5 miliarde de euro şi am importat 7,44 de miliarde de euro. Va trebui să lucrăm foarte mult pentru a echilibra această balanţă comercială.În acelaşi timp, noi întotdeauna am făcut distincţie între schimburile de mărfuri şi produse şi schimburile de servicii şi aici putem spune că am înregistrat schimburi de servicii de 835 de milioane de euro, anul trecut.Nu în ultimul rând, vorbim de 1.514 societăţi cu capital polonez în România. Aceştia, probabil, sunt cei mai buni ambasadori care pot spune în Polonia «How to do business in România». Aceste 1.514 societăţi au un capital subscris de 330 de milioane de euro, poziţionând Polonia pe locul 19 ca investitori străini în România”, a declarat Mihai Daraban.Şeful CCIR a subliniat faptul că România a avut multe de învăţat, în special în perioada crizei economice din 2008-2009, când Polonia devenea campioană la absorbţia fondurilor europene.„Oamenii de afaceri au nevoie de încredere reciprocă şi sperăm ca întâlnirile B2B să fie fructuoase. Sunt foarte multe de făcut. Noi am avut multe de învăţat, mai ales în perioada 2008-2009, când Polonia a fost campionul absorbţiei fonduri europene şi nu a simţit criza, aşa cum au simţit-o multe alte ţări central şi est-europene.Ne uităm cu satisfacţie şi cu încredere că Polonia, probabil în cel mai scurt timp, va intra în plutonul de G20”, a explicat Mihai Daraban.