Echipamente profesionale de top şi oferte spectaculoase, la Salonul de dotări hoteliere de la Constanţa

Directorul general al CCINA Constanţa, Ruxandra Serescu, a precizat că marea majoritate a expozanţilor sunt agenţi economici din ţară, mai puţini din judeţul nostru, iar salonul este deschis şi publicului larg, interesat de ofertele agenţiilor de turism.



„După doi ani, am revenit cu salonul de dotări hoteliere. Şi am revenit în forţă, pentru că avem alături de noi peste 40 de producători de echipamente şi utilaje profesionale şi distribuitori de echipamente profesionale pentru bucătărie şi tot ceea ce înseamnă dotări - lenjerie, covoare, saltele etc. Avem chiar mari producători de mobilier, iar pe toată perioada târgului, un maestru pizzar va încânta papilele gustative ale vizitatorilor.



Salonul este dedicat în mod special celor care activează în domeniul HoReCa, dornici să realizeze noi parteneriate sau să le consolideze pe cele existente, ei sunt principalii vizaţi, dar este deschis şi publicului larg. Avem inclusă şi o secţiune de turism, prezentăm şi ofertele turistice ale câtorva agenţii, locale sau din Bulgaria vecină”, a declarat, joi, 23 martie, pentru „Cuget Liber”, directorul general al CCINA Constanţa, Ruxandra Serescu.



Vizitând standurile cochet amenajate la pavilion, îţi atrag atenţia ofertele profesioniştilor din domeniu.



„Facem fiecare spaţiu să conteze!” este motto-ul celor de la EVOhoreca, Alin Truşcă, fondator şi CEO al firmei, fiind prezent personal la eveniment. Cu o experienţă de peste 20 de ani şi peste 6.000 de proiecte implementate, EVOhoreca oferă soluţii de proiectare şi amenajări interioare, mobilier specializat, echipamente profesionale pentru hoteluri, restaurante etc.



La rândul lor, cei de la Casa Rusu, producător constănţean de mobilier, expun la salon, piese de rezistenţă fiind colţarele, canapelele, bucătăria modulară sau dormitorul Berna. Cu ce element surpriză îşi întâmpină vizitatorii? Cu simularea 3D pentru sisteme modulare, prin care se poate vedea amplasarea mobilierului în locuinţă.



Extrem de interesant este şi standul celor de la Multisoft, care promovează un concept inedit: hotel digitalizat.











„Oferim soluţii software integrate pentru hoteluri, restaurante, SPA şi nu numai. Serviciile noastre nu duc, de exemplu, la dispariţia recepţionerilor, însă activitatea hotelierilor va fi mult uşurată. Se porneşte de la rezervările online şi se ajunge la self check-in (scanare documente, plată online) sau self check-out (plată online, completare formular satisfacţie)”, ne explică Alexandru Burcin, manager Departament Restaurant.



Prezentă la salonul de la Constanţa este şi Vanya Ruseva, marketing manager în cadrul Solvex, agenţie de turism din Varna (Bulgaria).



„Îi invităm pe constănţeni în vacanţă în ţara noastră, vara, pe litoral, la Nisipurile de Aur, la Albena, în staţiuni, iar iarna, la schi, în Bansko sau Borovets. Sunt multe obiective de vizitat, resorturile oferă servicii de top în ce priveşte cazarea, masa, agrement, SPA etc.”, îşi promovează ţara Vanya Ruseva.



Ce v-ar mai putea atrage atenţia la o scurtă plimbare printre standuri? Sistemele de încuietori şi control acces hotel/pensiuni oferite de Make it Smart, linia rafinată a mobilierului produs de Custom Series sau perdelele, draperiile şi covoarele oferite de Filip Decor. Super-interesant este şi roboţelul de la Ambrogio Robot, iar dacă sunteţi pasionaţi de sport, se recomandă o oprire la standul celor de la Decathlon.



Aşadar, dragi constănţeni, aveţi suficiente motive pentru a vă îndrepta paşii, în week-end, spre salon.



Vizitatorii sunt aşteptaţi la Pavilionul Expoziţional, începând de joi, 23 martie, şi până sâmbătă, 25 martie, în interval orar 10.00 - 18.00, dar şi duminică, 26 martie, în intervalul orar 10.00 - 15.00.





