Netratată, prostata poate provoca diverse complicaţii

Adenomul de prostată, cunoscut și sub denumirea de hipertrofie prostatică benignă, este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni în rândul bărbaților. De obicei, aceasta apare după vârsta de 40-50 de ani și împiedică buna funcționare a sistemului urinar. În unele cazuri poate provoca probleme ale vezicii, tractului urinar și rinichilor. Conform specialiştilor, prostata este un organ glandular și fibromuscular care face parte din sistemul reproducător al bărbaților. Aceasta are aspectul unei castane și poate cântări până la 28 de grame. Prostata înconjoară uretra și are rolul de a produce cea mai mare parte a lichidului din materialul seminal. Totuși, în cele mai multe cazuri, prostata se mărește și poate provoca disconfort la urinare, iar dacă nu este tratată la timp, poate provoca alte complicații.Adenomul de prostată, spun medicii, apare atunci când celulele prostatei încep să se multiplice, fapt care duce apoi la inflamarea prostatei și la modificarea actului micțional, prin blocarea fluxului urinar. Pe măsură ce prostata crește, va pune presiune pe pereții uretrei, iar vezica urinară își pierde capacitatea de a se goli complet. Îngustarea uretrei, retenția de urină și golirea incompletă a vezicii sunt câteva dintre problemele asociate cu adenomul de prostată. Atenţie, însă! Chiar dacă adenomul de prostată și cancerul de prostată pot avea simptome similare, aceste două afecțiuni sunt diferite. Adenomul de prostată este benign și, în același timp, nu crește riscul de apariție a cancerului de prostată. Cancerul de prostată, în schimb, este o boală mult mai serioasă care necesită tratament specializat.