Ministerul Finanţelor lansează o nouă ediţie Fidelis. Donatorii de sânge primesc cea mai bună dobândă!

Ministerul Finanţelor derulează, în perioada 8-17 aprilie, la Bursa de Valori Bucureşti, cea de-a 16-a ofertă publică de vânzare de titluri de stat Fidelis. Oferta cuprinde cinci emisiuni, în euro şi lei, dintre care una este dedicată donatorilor de sânge. Titlurile de stat destinate donatorilor sunt denominate în lei, au o maturitate de 1 an şi o dobânda de 7%. Ministerul Finanţelor va emite, de asemenea, alte două emisiuni în lei, cu maturităţi de 1 an şi 3 ani şi dobânzi de 6% pe an şi, respectiv, de 6,85%, şi două în euro, cu maturităţi de 1 şi, respectiv, 5 ani şi dobânzi de 4% şi, respectiv, 5%.Persoanele fizice rezidenţe şi nerezidente, cu vârstă peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul consorţiului de intermediere sau intermediarii care au semnat angajamentul privind respectarea condiţiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune şi au transmis angajamentul către Lead Manager, titluri de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, în cadrul ofertei publice de vânzare derulate la Bursă de Valori Bucureşti.Pe tranşa donatorilor pot fi plasate ordine doar de investitorii care au donat sânge începând cu dată de 1 septembrie 2023 şi/sau care donează în perioada derulării ofertei de vânzare de titluri de stat Fidelis.„Veniturile obţinute în urma investiţiei în titlurile de stat Fidelis, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Finanţelor.