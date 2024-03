Ministrul Finanţelor: Cota unică este cea mai bună alegere pentru România

Cota unică este cea mai bună alegere pentru România şi nu există niciun motiv pentru care ţara noastră să adopte un sistem de impozitare progresiv, afirmă ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, într-o postare pe Facebook. "Perspectiva mea este cât se poate de fermă: cota unică este cea mai bună alegere pentru România. De ea am beneficiat cu toţii în ultimii 20 de ani, de când a fost implementată de Partidul Naţional Liberal. Nu există niciun motiv pentru care ţara noastră să adopte un sistem de impozitare progresiv. Sigur că este datoria Ministerului de Finanţe să facă diferite analize, unele chiar sugerate de organismele financiare internaţionale. Nu avem, însă, în plan să schimbăm cota unică. Datorită ei suntem competitivi fiscal în cursa pentru atragerea de investitori", a scris, vineri, ministrul Finanţelor pe reţeaua de socializare. Potrivit sursei citate, cota unică impulsionează forţa de muncă şi "ajută românii să rămână cu mai mulţi bani în buzunare". "Şi-a dovedit această utilitate imensă pentru economie şi populaţie", a mai notat şeful de la Finanţe. Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Alin Andrieş, a declarat joi, la conferinţa de taxe PwC România, că ministerul a început încă de anul trecut o analiză privind impozitul progresiv, discuţia fiind atât tehnică, dar şi politică, însă decizia introducerii acestuia va fi pur politică. "Această analiză (a impozitului progresiv - n. r.) a început de anul trecut şi trebuie să menţionez (...) că genul acesta de analiză are loc în mod continuu, fiindcă sistemul economic, mediul de afaceri este unul foarte, foarte dinamic şi noi trebuie să ne adaptăm şi să identificăm zonele în care trebuie să intervenim. (...) întotdeauna discuţia între cota unică sau impozit progresiv este o discuţie şi tehnică, este şi o discuţie, să spunem, politică. La nivelul Ministerului Finanţelor noi avem această analiză. Am discutat pe întreg parcursul, deoarece consultanţa oferită de Banca Mondială, care s-a finalizat printr-un raport, face o analiză a sistemului fiscal şi oferă câteva alternative", a arătat Alin Andrieş, citat într-un comunicat PwC.