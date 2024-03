Mobilier de lux, soluţii inteligente şi producători autohtoni, la Salonul de Dotări Hoteliere de la Constanţa

Evenimentul este organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, în parteneriat cu Organizaţia de Management al Destinaţiei (OMD) Mamaia-Constanţa şi Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Constanţa.



Învăţământul dual, soluţia perfectă



Fapt îmbucurător, la această ediţie a salonului, s-a alăturat şi Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, instituţie care poate juca un rol determinant în rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme ale industriei ospitalităţii, cea a lipsei de personal calificat.



Astfel, pentru o cât mai eficientă campanie de promovare a învăţământului dual în domeniul HoReCa, elevi de la mai multe licee cu profil tehnologic, din tot judeţul, sunt prezenţi cu standuri în cadrul salonului, având oportunitatea de a relaţiona direct cu agenţii economici din domeniu.





„Ne dorim foarte mult şi ne bucurăm că reuşim să promovăm învăţământul dual. Există - nu numai la nivelul judeţului Constanţa - problema forţei de muncă în domeniul HoReCa şi cred că ar putea fi rezolvată cu ajutorul învăţământului dual. De ce nu, judeţul Constanţa să devină furnizor pentru forţa de muncă din domeniul HoReCa”, a declarat, în cadrul reuniunii, inspectorul şcolar general al ISJ Constanţa, prof. Sorin Mihai.



Campanie gratuită de informare



Vineri, 22 martie, tot în premieră, a fost organizată, sub formă de conferinţe tematice, o campanie gratuită de informare pentru companiile din domeniul HoReCa, cu privire la reglementările ce trebuie respectate de agenţii economici. Au fost prezenţi, alături de specialiştii CCINA Constanţa, reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică, Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului şi ai Gărzii de Mediu Constanţa.





„O astfel de campanie este foarte importantă, pentru că agenţii economici au avut ocazia de a primi informaţii preţioase referitoare la schimbările care vor avea în sezonul estival”, a declarat directorul general al CCINA Constanţa, Ruxandra Serescu.



Oferte peste oferte



La salon, alături de companiile locale, participă firme din întreaga Românie, unele venite în premieră, altele deja o prezenţă constantă la eveniment.



Tocmai din celălalt capăt al ţării, de la Satu Mare, a venit SARMEXin, producător de mobilă din lemn masiv, extrem de elegant, iar montajul este gratuit. Any Com Trans este designerul ferestrelor, firma constănţeană oferind atât perdele, draperii, rulori, pereţi de vânt, şine şi galerii, cât şi servicii complete de preluare, curăţare, călcare şi montare.











Nu în ultimul rând, standul firmei constănţene Kraft Inox atrage atenţia cu liniile sale, ideale pentru bucătăriile restaurantelor sau pentru autoserviri. Iar mobilier, confecţionat din inox, nu este din import, ci produs cu muncitori autohtoni la unitatea din Constanţa!





Orice unitate are nevoie de siguranţă, aşa că se recomandă să vizitaţi standul celor de la Make It Smart, care oferă încuietori digitatele pentru apartamente în regim hotelier. „Cu gama completă de dispozitive wireless, aţi scăpat de grija cheilor şi aveţi control total asupra locaţiei”, ne explică reprezentantul firmei ce are puncte de lucru atât în Bucureşti, cât şi în Constanţa.Optima Store furnizează, la preţuri avantajoase, detergenţi, echipamente de curăţenie, cosmetice şi accesorii hoteliere ori consumabile din hârtie, iar Activ4You, firmă din Năvodari, specializată în marketing şi publicitate, produce panouri tarife hotel cu suport al cifrelor magnetic, plăcuţe şi ecusoane gravate, brelocuri personalizate, ceasuri time-zone recepţie etc.Waterboyz, care pune la dispoziţia industriei ospitalităţii tobogane gonflabile sau locuri de joacă de exterior, îşi sfătuieşte colaboratorii să investească inteligent. „De ce să cumperi, când poţi să optezi pentru închiriere estivală? Perioadele de timp diferă, în funcţie de sezon”, au explicat reprezentanţii companiei.