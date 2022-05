Premierul Nicolae Ciucă: "Mediul de afaceri are mare nevoie de sprijin"

„Prezentarea acestui raport final al proiectului «Comprehensive redesign of the licensing system in Romania» reprezintă, aşa cum spuneam, un prilej deosebit de important pentru a avea pe masă concluziile unei analize şi oportune, şi utile, pentru că ea vine, practic, şi sprijină toate demersurile pe care Guvernul României le-a făcut şi continuă să le facă, astfel încât să putem să realizăm acel angajament de diminuare cât mai mult posibil a birocraţiei, implementarea digitalizării şi, ca obiectiv final, sprijinirea tuturor celor care doresc să investească în România”, a declarat Nicolae Ciucă în cadrul participării la evenimentul dedicat prezentării raportului final al proiectului „Comprehensive redesign of the licensing system in Romania”.





El a adăugat că mediul de afaceri are nevoie de sprijin, întrucât reprezintă motorul economiei, şi a subliniat importanţa recomandărilor OECD din raport.





„Mediul de afaceri are nevoie de sprijin, mediul de afaceri este cel care reprezintă motorul economiei, coloana vertebrală a economiei şi în acest sens, odată ce Guvernul s-a angajat într-un parteneriat deschis şi onest cu mediul de afaceri, iată, avem acum sprijinul OECD. Datele raportului prezentat astăzi sugerează că reformarea sistemului actual de proceduri pentru deschiderea unei afaceri în România şi pentru alinierea la exemplele de bune practici va duce, practic, la o creştere cu circa 4% a Produsului Intern Brut pe locuitor şi acesta este un argument cât se poate de consistent şi de motivant pentru guvern să demareze tot ceea ce înseamnă mecanism procedural, să punem în practică recomandările pe care dumneavoastră le faceţi”, a declarat Ciucă.





