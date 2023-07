Programul "Sprijin pentru România". Când intră banii pe voucherele de alimente?

Fiecare tichet are o valabilitate de 12 luni și poate fi folosit doar de beneficiar, dar se pot face și unele excepții. Românii din categoriile vulnerabile primesc pe parcursul acestui an şase vouchere de alimente în valoare de 250 de lei fiecare, din partea statului, pentru alimente și mese calde. Voucherele de alimente sunt distribuite în şase tranșe, o dată la două luni. Proiectul are ca scop contracararea scăderii standardului de viață și a grupurilor sociale vulnerabile, în ideea de a scădea riscul sărăciei la nivel național.

Programul „Sprijin pentru România” continuă, astfel că românii vor primi bani pe voucherele de alimente pentru a-şi cumpăra hrană de bază.Românii vor primi în luna august bani pe voucherele de alimente, după ce ultima dată tichetele sociale au fost încărcate în iunie.