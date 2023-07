Programe noi de studii de licenţă, la Universitatea "Ovidius"

„Admiterea din acest an aduce patru programe noi de studii de licență, la care candidații se pot înscrie începând cu sesiunea din luna iulie. Astfel, sunt scoase la concurs 50 de locuri la specializarea Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, în cadrul Facultății de Farmacie; Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă scoate la concurs 50 de locuri la Informatică aplicată în Inginerie industrială și 30 de locuri la Sisteme de producție digitale, iar la Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie sunt scoase la concurs 30 de locuri la programul Ingineria și protecția mediului în industrie”, a declarat rectorul UOC, conf. univ. dr. Dan-Marcel Iliescu.







La programele universitare de studii de master, sunt trei programe cu denumiri noi, la Facultatea de Arte şi la Facultatea de Științe Economice.







Menţionăm că în sesiunea iulie a concursului de admitere, pentru programele de licență, calendarul general al admiterii este 6 - 28 iulie 2023, când vor avea loc înscrierile, susținerea probelor de concurs și înmatricularea pentru toate domeniile de studii, de la toate formele de învățământ – învățământ cu frecvență (IF), învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR), în funcție de calendarul fiecărei facultăți, cu excepția Facultății de Medicină, unde înmatriculările se finalizează pe data de 29 iulie 2023, și a Facultății de Stomatologie, unde data finală pentru înmatriculări este 4 august 2023.

Pentru studiile de licență, instituţia de învăţământ le oferă candidaților interesați să studieze la una dintre cele 16 facultăți un număr de 1.380 de locuri bugetate pentru români, Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE), Confederația Elvețiană (CE) și 100 de locuri fără taxă pentru românii de pretutindeni. Totodată, sunt scoase la concurs 3.401 locuri cu taxă pentru români, UE, SEE, CE și 98 de locuri cu taxă pentru românii de pretutindeni. În ceea ce privește studiile de master, sunt scoase la concurs 670 de locuri bugetate pentru candidații români, UE, SEE, CE și 20 de locuri fără taxă pentru românii de pretutindeni. De asemenea, UOC pune la dispoziție 2.116 locuri cu taxă pentru candidații români, UE, SEE, CE și 34 de locuri cu taxă pentru românii de pretutindeni.