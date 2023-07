Problema deșeurilor digitale, în atenţia specialiştilor de la Universitatea „Ovidius”

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a participat, recent, la cea de-a treia întâlnire transnațională din cadrul proiectului Eco-Digital „Literacy and Citizenship for Our Planet and Future (Digital Waste)”, care a avut loc la Paris, în Franţa. „În cadrul întâlnirii am evaluat stadiul activităţilor desfăşurate până în prezent şi am stabilit detaliile evenimentelor pe care le vom organiza în perioada următoare. Echipa noastră va avea de realizat, în lunile ce vor urma, scurte videoclipuri prin care vom dori să prezentăm opiniile cetăţenilor cu privire la subiectul deşeurilor digitale în România. Totodată, vom încerca să realizăm interviuri cu experţi în domeniu, pentru a găsi cele mai bune soluţii în combaterea acestei probleme. Aşadar, persoanele interesate să participe la această acţiune ne pot contacta la sediul Biroului pentru Programul Erasmus Plus sau pe adresa de mail erasmus@univ-ovidius.ro. Materialele finale vor fi prezentate în cadrul unui eveniment de multiplicare, găzduit de universitate, la finalul acestui an”, a precizat prof. univ. dr. Cristina Duhnea, manager al proiectului din partea UOC. Aceasta a subliniat că proiectul „Digital Waste” își propune să crească gradul de conștientizare a publicului cu privire la problema deșeurilor digitale și a schimbărilor climatice, prin dezvoltarea unor instrumente de alfabetizare eco-digitală.