„Renault, pe primul loc în topul brandurilor importate, cu volume duble faţă de anul precedent”

Renault a înregistrat în România 4.430 unităţi în primul trimestru al acestui an, dublu faţă de primul trimestru al anului 2022. În segmentul vehiculelor electrificate, Renault se află pe poziţia a treia, cu o creştere de 148% a volumelor faţă de aceeaşi perioadă din 2022.Renault marchează o creştere puternică în segmentul C (+93%), bazată pe succesul modelelor Megane şi Arkana, şi îşi menţine un mix de canale eficient, ocupând locul al treilea în segmentul retail, cu 1.354 unităţi înregistrate la finalul lunii martie.Renault este lider în segmentul LCV, triplându-şi volumele înregistrate în primul trimestru al anului 2023 faţă de primul trimestru al anului 2022 şi atingând o cotă de piaţă de 30%.În România, la finalul primului trimestru al acestui an, Renault deţine o cotă de piaţă de 10,7%, cu 4.430 unităţi (PC & LCV). Ca şi în anul precedent, marca înregistrează o performanţă sporită în segmentele care generează valoare - segmentul C, cel al vehiculelor electrificate, în retail şi LCV.Creştere pe modelele electrificatePe segmentul vehiculelor electrificate, Renault ocupă poziţia a treia, cu un volum total de 1.208 unităţi înmatriculate.Gama electrificată (EV, Full Hybrid şi Plug inHybrid, dar fără Mild Hybrid) reprezintă 23% din totalul înmatriculărilor Renault în România în primul trimestru al anului 2023. Vehiculele echipate cu tehnologia E Tech full Hybrid au avut un prim trimestru reuşit, cu o reprezentare sporită în rândul clienţilor persoane fizice: mix de 55% pentru Arkana şi 59% pentru Captur.Vehiculele 100% electrice au cumulat 271 unităţi, cu o creştere de 4,8 puncte faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Megane E-Tech Electric, aflat în primul său an complet de comercializare, a înregistrat 217 unităţi, devenind al doilea cel mai înmatriculat EV din România.Creştere în segmentul CÎn segmentul C din România, Renault urcă două poziţii faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ocupând locul al doilea, cu peste 1.400 înmatriculări. Trei modele au contribuit puternic la această performanţă: Arkana, cu aproape 350 de unităţi înmatriculate, Megane Sedan, lider de segment, cu peste 650 de unităţi şi o cotă de aproape 30%, şi Megane (electric şi termic) aflat în top 3 în segmentul său, cu o creştere de 9,7 puncte în cotă de piaţă faţă de primul trimestru al anului 2022.Lansarea noului Renault Austral progresează şi ea cu succes, cu peste 500 de comenzi în primul trimestru al anului 2023.Într-un context în continuare dificil în ceea ce priveşte disponibilitatea componentelor electronice, Renault îşi atinge obiectivul de retail şi îl menţine la un nivel optimizat, ocupând locul al treilea în total piaţă. Mixul de retail ajunge la 42% în primul trimestru al anului 2023, ceea ce reprezintă un uşor avans faţă de media pieţei (41%).Creştere pe piaţa LCVRenault este liderul segmentului LCV în România, cu o cotă de piaţă de 30% şi un volum total de trei ori mai mare decât cel al perioadei similare din 2022 (1.256 unităţi în 2023 faţă de 416 unităţi în 2023).Performanţa comercială este determinată de o gamă completă, care răspunde diferitelor nevoi ale clienţilor din zona profesională. Modelele care au condus la această creştere sunt Express (+341%), Trafic (+78%) şi Master (+202%), leaderi în segmentele lor.„Renault este într-o evoluţie constantă, vizibilă nu doar la nivel de produse, ci şi în performanţa comercială. În România, este primul brand importat, cu rezultate remarcabile în segmentele C, LCV şi cel al vehiculelor electrificate. Iar anul 2023 va fi cu siguranţă unul care va duce mai departe această dinamică”, a declarat Cecilia Tudor, Managing Director, Renault România.Modelele amintite pot fi vizionate şi în cele două show-room-uri Total Service International de la Constanţa.