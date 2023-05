„Căutăm metode pentru rentabilizarea creşterii ovinelor şi caprinelor în mediul privat”

Subiectul principal în agricultura românească îl reprezintă cerealele din Ucraina, dezbătut şi para-dezbătut pe toate mediile. Dincolo de grânele din ţara invadată de ruşi, mai există şi alte sectoare unde se depun mari eforturi pentru menţinerea pe linia de plutire, iar unul dintre acestea este Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor (ICDCOC) Palas Constanţa.Cine nu a auzit de Oieria Palas, denumirea populară a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas Constanţa, o instituţie de mare tradiţie a agriculturii româneşti, înfiinţată în 1897? În timp, a traversat perioade de succes sau mai puţin fericite, a trecut prin regalitate, comunism sau democraţie, dar indiferent de regim, şi-a respectat menirea principală, cea de cercetarea ştiinţifică.Care sunt coordonatele actuale ale institutului, ce paşi înainte s-au mai făcut în domeniul cercetării ştiinţifice? Am aflat de la ing. Cornel Neacşu, cercetător în cadrul instituţiei, pe care l-am întâlnit la Târgul „ExpoAgroUtil” de la VIVO! Constanţa.„Principalele preocupări, la acest moment, sunt cele de a căuta metode eficiente pentru rentabilizarea creşterii ovinelor şi caprinelor în mediul privat, generând venituri suplimentare prin informaţiile furnizate de cercetarea ştiinţifică. În ultimii ani, trei noi rase au fost omologate: cea de lapte, în 2010, cea de carne, în 2012, şi cea prolifică, în 2020, toate la parametri net superiori celor anterior existente. Folosite la încrucişări, generează un plus de valoare creşterii ovinelor şi caprinelor în România.Venim în sprijinul crescătorilor particulari cu o nouă linie de capre, Bocarp, obţinută prin încrucişarea rasei Boer (75%) şi Carpatină (25%). Are aptitudini pentru producţia de carne, masculii ajungând la o greutate de 80-90 kg, iar femelele, la 50-60 kg. De asemenea, producţia de lapte, cu 6% grăsime, este de 200 litri, pe o perioadă de 240 zile.Rasa de carne omologată în 2012 are însuşiri foarte valoroase. Tineretul ovin poate realiza un spor mediu zilnic de peste 300 grame, în condiţii bune de hrănire. A fost obţinută prin încrucişarea Merinosului de Palas cu berbeci Île de France. Rasa de lapte a fost obţinută prin împerecherea Merinosului de Palas cu Friză-Awassi, producţia de lapte marfă fiind de 85-110 litri. Nu în ultimul rând, rasa de prolificitate ridicată s-a obţinut prin încrucişarea Merinosului de Palas cu berbecii din rasele Romanov, Friză, Landrace Finlandez şi Border Leicester. Media este de 1,8 miei la fătare, din care înţarcă 1,5/oaie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, ing. cercetător Cornel Neacşu.XXXInstitutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas Constanţa se axează pe trei laboratoare, trei domenii principale de activitate: genetică şi ameliorare, tehnologie şi reproducţie. El coordonează la nivel naţional activitatea de cercetare din domeniul creşterii ovinelor şi caprinelor, colaborând cu alte staţiuni de cercetare de profil din Bacău, Caransebeş, Botoşani, dar şi cu Universităţile de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Cluj- Napoca.