Presa Krone, Grim-ul de erbicidat şi drona DJI, piesele de rezistenţă ale târgului „ExpoAgroUtil”

Grim-ul expus la Constanţa are transmisie hidrostatică, patru roţi viratoare, patru motoare hidraulice Poclain şi un preţ ce gravitează tot în jurul „bornei” de 200.000 de euro.



Rămânând în sfera motorizatelor, am poposit şi la standul celor de la ATV Rom, iar Andrei Vasilescu, reprezentantul firmei bucureştene, ne-a prezentat „bijuteria” pe care speră să o „mărite” la Constanţa: un CF Moto U Force 1000 XL, produs în China.



„Este inclus la categoria tractoare, având funcţionalităţi diverse, de la relaxare, până la muncile agricole. Este ideal pentru transport de personal, echipamente, poate tracta accesorii, pluguri, semănătoare, stropitoare”, precizează Andrei Vasilescu.



Utilajul 4x4 este echipat cu un motor de 1.500 cmc în patru timpi, 79 cai putere, cutie automată, cârlig de remorcare şi troliu, iar pentru a fi condus, este necesar permis de categoria B. Preţul? Aproximativ 19.000 euro.



„Gume” pentru utilajele agricole, unele înalte cât statura unui om, le puteţi găsi la standul Karina Sea 98, distribuitor oficial zonal BKT, iar bun în gospodării ar fi şi un selector-calibrator ASYA-3 de la Fadeev Agro UE, destinat selectării şi calibrării tuturor tipurilor de seminţe.



Culturi stropite sau însămânţate de la înălţime



Şi am ajuns la… drone. Ştiam despre drone că le ridică în aer copiii, pentru divertisment. Mai nou, aflasem că dronele pot ucide şi oameni, fiind folosite în război, iar conflictul din Ucraina aduce o tristă exemplificare. Ei bine, dronele sunt din ce în ce mai prezente şi în agricultură, aşa că nu puteau lipsi din târgul de la Constanţa.



Aurelia Oancea şi Nicoleta Serghei, reprezentantele firmei ETU Farm, au venit din Brăila, dornice de a-şi vinde produsele pe litoral, iar piesa de rezistenţă este DJI Agras T30.











„Este vorba despre o dronă agricolă pentru introducere de substanţe lichide şi uscate şi însămânţare cocktails culturi acoperitoare sau micro-granulate. Raza de control a zborului este de până la 2.000 metri, iar durata zborului cu încărcare este de 12-15 minute. Productivitate: 12-16 ha/oră. Bateria este reîncărcabilă”, a declarat Aurelia Oancea.



Preţul de listă al dronei este de 20.200 euro, dar, în timpul zilelor de târg, se oferă un discount, astfel încât preţul coboară până la 18.900 euro. Foarte important, firma asigură şi echipa tehnică pentru şcolarizarea celor ce vor folosi drona în operaţiunile agricole.



XXX



Ajuns, anul acesta, la cea de-a XXX-a ediţie, Târgul „ExpoAgroUtil” este organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, în parteneriat cu Asociaţia Producătorilor Agricoli din Dobrogea (APAD) şi cu Direcţia Agricolă Constanţa. Programul de vizitare este următorul: joi - sâmbătă, orele 10.00 - 18.00; duminică, orele 10.00 - 15.00.



„Târgul «ExpoAgroUtil» este un eveniment agricol de referinţă, configurat drept cea mai mare şi importantă manifestare naţională de gen din sud-estul ţării, cu participare internaţională”, a transmis directorul general al CCINA, Ruxandra Serescu.





„Este un vin medaliat cu aur, în anul 2018, la concursul oenologic internaţional «Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme» de la Bergamo, Italia. A fost un concurs de vinuri roşii, la care au participat 3.500 de crame. Acum, îl prezentăm la târgul de la Constanţa”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniel Popa.După vinurile de Murfatlar şi Niculiţel, urmează standurile producătorilor de miere, murături de Topraisar, siropuri, verdeţuri şi alte „borcănării”, numai bune de transferat în cămară. Din comuna Cumpăna, Stupina Sebastian (polen, propolis, lăptişor) vine cu o super-ofertă: trei borcane mari de miere de albine, la numai 65 de lei.Avansând în interiorul târgului, descoperi „artileria grea”. Din acest punct, locul gospodinelor constănţene, dornice de a-şi alimenta familiile cu produse agricole proaspete, ecologice, tradiţionale, este luat de profesioniştii în domeniu, de cei interesaţi de utilaje, de tehnologia capabilă să le facă viaţa mai uşoară pe câmp, în grajd, în hambar etc. Iar utilaje sunt, slavă Domnului!Tractoare aliniate la standarde europenePe Mitică Stan l-am întâlnit la standul Munax. A fost suficient să facem o fotografie la tractoare şi am intrat rapid în vorbă.„Oferim agricultorilor tractoare de 100-230 cai putere, care respectă cerinţele de poluare ale Uniunii Europene, echipate cu motoare Deutz sau FPT (Iveco), Euro 5. Preţurile pornesc de la 60.000 de euro, până la 120.000 euro, în funcţie de echipări şi necesităţile agricultorului, dar, pentru târg, avem o ofertă specială pentru tractor, la numai 55.000 euro”, ne-a declarat Mitică Stan.Tot aici, ne-a mai atras atenţia un încărcător telescopic Kramer, pentru care, în funcţie de lungimea braţului (6, 7, 9 metri) şi tonele sarcinii (3,5 - 5,5), efortul financiar începe de la 80.000 de euro şi poate ajunge până la 130.000 de euro.Dar piesa de rezistenţă, prima pe care am întâlnit-o în târg, este o presă de înaltă densitate Krone.„Această presă este destinată celor care activează în marea zootehnie sau producătorilor de peleţi şi brichete. Creează un balot cu până la 25% mai dens decât orice altă presă”, ne explică interlocutorul nostru.Fermierii trebuie să ştie că, pentru a-şi achiziţiona o presă Big Pack 1290 HDPXC, au de scos din buzunare aproximativ 200.000 de euro.Vor să-şi vândă „bijuteriile” la ConstanţaCel de-al doilea utilaj care impresionează prin dimensiuni, funcţionalităţi, dar şi preţ este un Grim, o maşină de erbicidat concepută special pentru tratarea culturilor înalte (porumb, tutun, rapiţă, bumbac), dar şi scunde (grâu, cartofi, sfeclă, ceapă, soia etc.).