Statul renunță la Loteria bonurilor fiscale după ce a irosit de pomană 67 de milioane de lei

După cum se știe, acțiunea a fost gândită ca o metodă de reducere a micii evaziuni fiscale. Inițiatorii și-au spus că, dacă populația nu poate fi obligată să ceară bonul fiscal pentru orice achiziție, în schimb, poate fi stimulată cu premii consistente să o facă. Astfel, agenții economici vor fi obligați să înregistreze toate vânzările în casele de marcat și mica evaziune fiscală va dispărea. În esență, populația trebuia să devină cel mai important agent fiscal, efortul ei urmând a fi răsplătit prin intermediul loteriei bonurilor fiscale, organizată de Ministerul Finanțelor.





Fiind vorba de bani mulți, care provin din taxele și impozitele plătite de contribuabili, era firesc să ne întrebăm dacă metoda a dat roade. A schimbat cât de cât mentalitatea cetățenilor, determinându-i să solicite bonurile fiscale? A redus cât de puțin mica evaziunea fiscală? Nu cumva milioanele au fost irosite fără rost?





Am încercat să aflu răspunsul chiar de la Agenția Națională de Administrare Fiscală și i-am solicitat, încă din anul 2016, să prezinte o evaluare în acest sens. N-am primit nici până în ziua de azi un răspuns. De aceea am realizat propria evaluare, monitorizând rezultatele extragerilor și raportările Direcției Generale Antifraudă Fiscală.



Populația i-a întors spatele loteriei



Timp de patru ani și opt luni au fost organizate 67 de extrageri și au fost împărțite numeroase premii. După cum se știe, pentru fiecare extragere a fost alocat un fond de premiere de un milion de lei, în fiecare an fiind organizate 12 extrageri lunare plus două - trei extrageri excepționale. Suma totală cheltuită s-a ridicat la 67 de milioane de lei.





La prima extragere din 13 aprilie 2015, participarea populației a fost entuziasmantă. Au fost depuse 18.215 bonuri fiscale câștigătoare. Se părea că loteria începe să producă o schimbare în comportamentul cumpărătorilor, perspectiva câștigului determinându-i să solicite bonurile fiscale și să le păstreze.





Apoi, a apărut dezamăgirea. Milionul pus la bătaie de către Fisc a fost împărțit celor 17.902 bonuri declarate valide, astfel că premiul adus de un bon câștigător a ajuns descurajant de mic: doar 56 de lei.





Fiind în pericol pierderea caracterului stimulativ, organizatorii au modificat regulamentul, hotărând ca premiul să se împartă între maximum 100 de câștigători desemnați aleatoriu din totalul persoanelor care revendică câștigul. Astfel că valoarea premiilor a crescut. La 19 iulie 2015, premiul care a revenit fiecărui câștigător a fost de 250.000 de lei.



Cu timpul, interesul pentru loterie a scăzut dramatic, deși statul a continuat să aloce milioanele. Iată, în anul 2019, la extragerile din iunie și iulie au fost depuse doar câte două cereri de revendicare a premiilor, la cele ianuarie și aprilie, câte o singură cerere, iar la cele din mai și august, nicio cerere.







Loteria și-a demonstrat ineficiența



Această involuție dramatică arată că Loteria bonurilor fiscale și-a pierdut caracterul stimulativ pe care l-a avut la inaugurare și că nu își mai atingea scopul. În decurs de aproape cinci ani, Loteria bonurilor fiscale și-a demonstrat ineficiența, fiind cheltuite, de pomană, 67 de milioane de lei, fără a se produce o schimbare în comportamentul cumpărătorilor și o diminuare a micii evaziuni fiscale.





Acest lucru este, de altfel, demonstrat chiar de controalele efectuate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală. În primele cinci luni ale anului 2022, aceștia au verificat 12.101 de firme din toată țară și au identificat un volum al evaziunii fiscale de 364.122.552 de lei.





Pentru contravențiile constatate au fost aplicate 5.339 amenzi, în cuantum total de 33.090.839 de lei, iar confiscările de numerar, venituri ilicite și bunuri au totalizat 16.646.101 lei.





Activitatea a 186 de agenți economici a fost suspendată, din care 168 pentru abateri de la prevederile legale privind dotarea și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Rezultatele acestor controale ne spun că mica evaziune fiscală este în floare.





Ministerul Finanțelor propune desființarea Loteriei bonurilor fiscale. Motivele invocate în proiectul de act normativ pus în dezbatere publică sunt următoarele: de la momentul organizării Loteriei fiscale și până în prezent, condițiile s-au schimbat. Astăzi, agenții economici din România sunt dotați cu aparate de marcat electronice fiscale moderne, care au fost, în cea mai mare parte, conectate la sistemul informatic al ANAF și transmit zilnic informații privind încasările realizate, fapt ce permite un control eficient. Pe de altă parte, mai mult de jumătate din populația României trăiește în mediul urban, iar aceasta preferă să-și facă cumpărăturile de la marile lanțuri de magazine al căror grad de conformare fiscală este ridicat. Drept urmare, organizarea Loteriei bonurilor fiscale nu mai reprezintă o metodă eficientă de combatere a evaziunii fiscale, prin încetarea ei evitându-se noi cheltuieli bugetare.Inițiatorii proiectului de act normativ evită să spună câte zeci de milioane de lei s-au cheltuit din banii contribuabililor cu această metodă, de la prima extragere organizată pe 13 aprilie 2015 și până la ultima, din 2019, dar mai ales, cu ce efect? S-a diminuat măcar cu un procent evaziunea fiscală?