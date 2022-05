Veste bună pentru navigatori! Crește salariul minim pe mările și oceanele lumii!

Convenția internațională privind munca și viața pe mare - MLC 2006 prevede că salariul de bază lunar al unui navigator nu poate fi mai mic decât suma stabilită periodic de Comisia maritimă mixtă. Înființată în anul 1920, aceasta este formată din reprezentanți ai armatorilor (Camera Internațională de Transport Maritim - ICS) și ai navigatorilor (Federația Internațională a Transportatorilor - ITF).





MLC 2006 - cunoscută și sub numele „carta drepturilor navigatorilor” - a intrat în vigoare la 20 august 2013 și a fost ratificată de 101 state membre ale OIM, reprezentând 96,6% din tonajul flotei maritime mondiale.







Un sector de activitate unic



Transportul maritim este singurul sector de activitate care a adoptat un salariu minim la nivel global, acesta fiind introdus pentru prima oară în anul 1958.



Trebuie precizat că salariul de bază minim lunar convenit la nivel internațional nu prejudiciază negocierile colective sau adoptarea unor niveluri superioare de salarizare. El are, totodată, rol de limită sub care nu pot coborî grilele de salarizare adoptate în diverse țări sau flote ale lumii.



Comentând rezultatul negocierilor, Charles Darr (reprezentantul Asociației armatorilor din Elveția) a declarat: „Forța de muncă din flota mondială este esențială pentru fluxul sigur și eficient al comerțului mondial. Navigatorii se numără printre eroii necunoscuți ai pandemiei. Această nouă înțelegere este avantajoasă atât pentru armatori, cât și pentru navigatori”.



La rândul său, Mark Dickinson - reprezentantul grupului navigatorilor - a afirmat: „Acordul recunoaște sacrificiile uriașe și profesionalismul bărbaților și femeilor care lucrează pe mare și este o dovadă a reperelor colective pe care le-a atins parteneriatul social dintre navigatori și armatori. Mai ales în ultimii ani.”



Rezervor de marinari pentru flota mondială



După distrugerea flotei maritime comerciale și flotei de pescuit oceanic, România a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de forță de muncă marinărească de pe piața europeană. La data de 22 noiembrie 2021, în evidențele Autorității Navale Române erau înregistrați 39.536 de navigatori atestați pentru sectorul maritim, cu documente valabile, din care:



- 3.763 de ofițeri aspiranți (cadeți);



- 10.478 de ofițeri maritimi de nivel operațional;



- 14.000 de ofițeri maritimi de nivel managerial;



- 1.201 ofițeri maritimi portuari;



- 10.094 de nebrevetați.







Creșteri salariale în lanț



Cum vor fi influențate salariile acestora de creșterea nivelului salariului minim la nivel mondial? Întrebarea i-am adresat-o lui Adrian Mihălcioiu - liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor și șef al Inspectoratului ITF România.



„Creșterile convenite de Comisia Maritimă Mixtă vizează pavilioanele naționale. Pe baza lor, Federația Internațională a Transportatorilor adaptează contractele colective de muncă pe care le negociază. Atunci când crește baza la nivel național, este normal să crească și baza la nivel internațional, în flotele cu pavilion de complezență.



În perioadele de criză (2008 – 2009) au existat tendințe de reducere a salariilor navigatorilor, dar n-au putut coborî sub nivelul negociat în contractele colective.





Sindicatul Liber al Navigatorilor a negociat contracte colective la nivelul salariilor din piață. În flota internațională există și contracte individuale sub nivelul pieței, care nu au la bază contracte colective și, tocmai de aceea pot suferi creșteri sau scăderi. Existența contractelor colective garantează faptul că salariile nu pot fi mai mici decât nivelul negociat.



Chiar dacă nu sunt mari, creșterile salariale negociate sunt importante și se acumulează în timp, Iată, în anii 1996 – 1999, un timonier de pe navele cu pavilion de complezență avea, în baza contractului colectiv de muncă la nivel ITF, un salariu minim de 900 de dolari. În urma negocierilor colective purtate de-a lungul a peste două decenii, acesta



s-a dublat, ajungând la 1.900 de dolari, în prezent”, a declarat liderul SLN.







Tendințe pe piața muncii din shipping



Referindu-se la evoluția forței de muncă marinărești, Adrian Mihălcioiu a subliniat faptul că există o tendință de reducere a numărului navigatorilor proveniți din țările dezvoltate din punct de vedere economic și de creștere a celor din țările în curs de dezvoltare, pentru aceștia din urmă salariile existente în piață fiind atractive.



„Navigatorii europeni nu prea mai sunt motivați să navige, iar dacă o fac, după circa zece ani se retrag la uscat. Acesta este unul dintre motivele care au dus la promovarea femeilor în industria maritimă. Instituirea Zilei Internaționale a Femeilor Navigator pe data de 18 mai are rolul de a evidenția calitățile lor și a încuraja creșterea efectivelor de femei în flota mondială. În prezent, ponderea lor a ajuns la 1,5% din numărul total al navigatorilor de pe mările și oceanele lumii. Organizațiile internaționale din domeniu speră ca, până în 2030, numărul femeilor marinar să se dubleze, să ajungă la o pondere de 3%”, a declarat liderul SLN.





