Statul român ignoră protestele salariaților de la Damen Shipyards Mangalia

Angajații companiei mixte româno-olandeze Damen Shipyards Mangalia trăiesc cu teama zilei de mâine. Cu fiecare zi ce trece, locurile lor de muncă sunt tot mai nesigure, fiind amenințate cu restructurarea.Tensiunile dintre salariați, sindicat și conducerea șantierului naval s-au acutizat și, de peste un an de zile, protestele se țin lanț.Pe data de 12 ianuarie 2023, sub semnătura președintelui Laurențiu Gobeajă, Sindicatul Liber Navalistul i-a transmis ministrului Economiei, Florin Marian Spătaru, o amplă scrisoare, prin care îl informează despre lucrurile teribile ce se petrec la Damen Shipyards Mangalia, companie în care statul român deține 51% din capitalul social, iar managementul este exercitat de asociatul olandez.„Deși v-am adus la cunoștință situația salariaților și a companiei în nenumărate rânduri atât în ultimii ani, dar și în ultimele luni, inclusiv prin memoriul transmis în ziua în care a avut loc protestul la Ministerul Economiei (12 decembrie 2022), cât și prin alte sesizări scrise transmise anterior, situația la nivelul societății Damen Shipyards Mangalia nu s-a îmbunătățit, ci dimpotrivă, la acest moment, tensiunile dintre angajați și conducerea operativă a societății au ajuns la cote înalte.Astfel, începând din data de 4 ianuarie 2022, au loc zilnic proteste spontane ale salariaților în fața pavilionului administrativ, în timpul pauzei de masă.Unul dintre motivele nemulțumirilor și îngrijorărilor salariaților are legătură cu intenția directoratului de restructurare a forței de muncă și a posturilor. Chiar dacă, imediat după protestul din luna decembrie 2022, ni s-a comunicat că s-a amânat luarea unei decizii în acest sens, salariații sunt conștienți că în orice moment se poate reveni asupra acelei decizii și asta le amplifică starea de incertitudine privind siguranța locurilor de muncă și a perspectivelor acestei societăți”, se arată în scrisoare.Referindu-se la starea companiei, sindicatul atenționează că: „Riscul de faliment este major, având în vedere rezultatele financiare negative ale societății și solicitarea deschiderii procedurii de insolvență, în instanță, de către creditorul apelant PE Group Climate & Design, procesul aflându-se pe rol la Curtea de Apel Constanța, cu numărul de dosar 7014/118/2022/a1.”Sindicatul reclamă practicile salariale discriminatorii ale administrației companiei, care, la finalul anului 2022, „a acordat în mod arbitrar și netransparent un bonus preferențial doar unui anumit număr de salariați”, deși „în cadrul negocierilor a invocat faptul că din cauza rezultatelor financiare negative și a numărului scăzut de comenzi nu poate acorda o creștere salarială corelată cu nivelul inflației”.Sindicatul susține că directoratul companiei are „o atitudine ostilă față de reprezentanții salariaților, ignorând prevederile legale și ale contractului colectiv de muncă, refuzând în mod repetat să negocieze, neprezentându-se la convocările comisiei paritare”. Din acest motiv sindicatul s-a văzut nevoit să solicite ajutorul instanței de judecată.Una dintre cele mai grave dezvăluiri se referă la politica de racolare a forței de muncă în favoarea altei companii a grupului de firme olandez.„Conducerea operativă a Damen Shipyards Mangalia aplică o politică de personal distructivă pentru societate, realizând recrutarea de personal din cadrul angajaților proprii ai societății, cărora le propune să accepte încetarea raporturilor de muncă cu acordul părților și angajarea la Damen Workforce România SRL, o altă societate la care statul român nu deține acțiuni, acționar unic fiind Șantierul Naval Damen Galați SA (deține 100% din pachetul de acțiuni), iar beneficiar este Damen OTC Holding BV”, se arată în scrisoare.Practicile incorecte nu se opresc aici. Sindicatul dezvăluie că directoratul companiei a decis închiderea atelierelor de zincare și de confecții tubulatură, precum și suspendarea activității de sablare - pasivare profile, din cadrul Damen Shipyards Mangalia, aceste activități desfășurându-se la Galați, cu prețuri mai mari, la care se adaugă cheltuielile de transport.„Este cel puțin îngrijorător faptul că «partenerul olandez» înțelege să destructureze societatea pentru care s-a angajat să realizeze profit operațional până în anul 2024 prin acest gen de politici, copiate la indigo de la anteriorul . Acest management profund defectuos (pentru societate, dar nu și pentru alte societăți cu acționariat majoritar olandez) persistă în acțiunile care nu vor conduce decât la falimentul Damen Shipyards Mangalia, perseverând în nerespectarea contractului colectiv de muncă, a legilor dialogului social, a Codului Muncii, iar această situație nu mai poate să treneze în această manieră.Toate acestea, adăugate la o stare de insecuritate la nivelul întregului șantier, au condus la manifestările spontane de nemulțumire ale angajaților, nemulţumire care crește cu fiecare zi în care sunt și suntem ignorați”, se arată în mesaj.Sindicatul îi amintește ministrului Economiei că are responsabilitatea instituțională și morală de a proteja interesele statului român și pe cele ale salariaților români și îi cere să stopeze punerea în practică a intențiilor asociatului olandez „de a menține compania Damen Shipyards Mangalia pe panta descendentă de asasinare economică și externalizare a tot ceea ce ar putea reprezenta activități profitabile”.Stimați cititori, eu am ferma convingere că strigătul de disperare al Sindicatului Liber Navalistul, necazurile salariaților și problemele critice cu care se confruntă acest șantier naval al României vor fi ignorate, în continuare, de Ministerul Economiei.În cei 21 de ani în care, în cadrul companiei din Mangalia, a fost asociat cu sud-coreenii de la Daewoo și, apoi, în cei cinci ani de când asociat îi este concernul olandez Damen, statul român a ignorat practicile incorecte ale partenerilor săi, care au adus șantierul naval în situația dramatică de astăzi.