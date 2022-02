Vom stoarce mai multă energie din Soare, cu finanțare europeană

Stimați cititori, întâmplarea relatată mai sus mi-a fost inspirată de programul Electric Up, inițiat în septembrie 2020 de statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. În cadrul său, agenții economici din domeniul HoReCa și IMM-urile pot accesa o finanțare nerambursabilă de până la 100.000 de euro, pentru achiziția și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp, la pachet cu cel puțin o stație de încărcare pentru vehicule electrice cu o putere de 22 kW.





Interesul agenților economici a fost uriaș. Au depus solicitări un număr de 2.536 de agenți economici din întreaga țară. Dintre aceștia, 93 de firme sunt din județul Constanța: respectiv 52 de unități din industria HoReCa și 41 de IMM-uri din alte sectoare economice. Repartiția solicitărilor din județul Constanța pe localități este următoarea: municipiul Constanța – 36 solicitări; Mangalia – 17; Eforie – 9; Costinești – 5; Năvodari – 5; Limanu – 4; Murfatlar – 3; Cernavodă – 2; Chirnogeni, Ovidiu, Lipnița, Poarta Albă, Tuzla, Horia, Corbu, Grădina, Negru Vodă, Cogealac, Medgidia și Hârșova – câte una. Printre solicitanți i-am remarcat pe Tenis Club Idu SRL și Fotbal Club Viitorul Constanța SA.





Pe lista aleșilor





Recent, Ministerul Energiei a publicat lista proiectelor acceptate spre finanțare în prima sesiune a programului Electric Up, aceasta putând fi consultată pe site-ul ministerului.





„A fost finalizată etapa de reevaluare pentru primul ciclu de finanțare, etapă necesară după ce am suplimentat bugetul prin legea 12/2022 - a anunțat Virgil Popescu - ministrul Energiei. Am încredere că, în următoarele zile, după ce se vor depune contestațiile, se vor semna contractele de finanțare. Întreprinderile mici și mijlocii și domeniul HORECA vor primi bani pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin programul de finanțare Electric Up. Este un program prin care ne-am propus să susținem antreprenorii, pentru a avea consum optim de energie.”







Dintre cei 2.536 de solicitanți au fost admiși la finanțare 1.642 de agenți economici, respectiv 64,75%. Printre aceștia se află și o serie de firme din județul Constanța, printre care: Ovidius-Romit Societate cu Răspundere Limitată din municipiul Constanța, care a solicitat suma de 400.000 de lei pentru o putere însumată a punctelor de reîncărcare de 200 kWh; Mamaia Resort Hotels din Constanța – 475.771 lei și 68 kWh; Zorile Toys SRL din Limanu – 480.425 lei și 72 kWh; Lascu-Bros SRL din Năvodari – 416.650 lei și 22 kWh; Victoria Resort SRL din Constanța – 315.000 lei și 44 kWh; Rodata SRL din Constanța – 487.000 lei și 22 kWh; Sulina Estival 2002 SA din Mangalia - 438.000 lei și 73 kWh; ISIS Medical Center din Constanța – 247.947 lei și 44 kWh.



Impuls pentru industrie





Stimați cititori, odată pornit, programul Electric Up nu se va opri aici. În funcție de finanțările primite din partea Uniunii Europene, vor urma noi sesiuni de depunere a proiectelor. Pe măsură ce suprafețele de panouri fotovoltaice din țară vor crește, dependența României de combustibilii fosili se va diminua, emisiile de dioxid de carbon în atmosferă vor fi mai mici, iar facturile de curent electric se vor reduce.





Pe de altă pare, finanțările europene vor stimula și industria autohtonă producătoare de panouri fotovoltaice, iar transportatorii și firmele de construcții care se ocupă de instalarea lor vor avea mai mult de lucru.





În ultimii ani, în România au fost înființate mai multe fabrici de panouri solare. Iată, în județul Constanța, la Ovidiu, funcționează, începând din 2015, Tritech Group SRL, un producător de panouri fotovoltaice monocristaline și policristaline cu eficiență ridicată. Dacă în anul 2016, cu 25 de angajați, afacerea i-a adus un venit total de 7.656.004 lei și un profit brut de numai 139.748 de lei, în 2020, cu un număr de 22 de salariați, a obținut venituri totale de două ori mai mari, respectiv 15.830.302 lei, și un profit brut de 12 ori mai mare, respectiv 1.718.908 lei. Cu certitudine că programul Electric Up va relansa afacerile tuturor producătorilor de panouri solare din România.



O producție modestă





Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, producția de energie electrică a centralelor fotovoltaice din România a fost de 1.701,5 milioane de kWh, în anul 2021, cu doar 1,63% mai mare față de cea realizată în anul 2018. Ponderea ei în producția totală de energie electrică a României este încă modestă: doar 2,88%, la nivelul anului 2021.