Alina Gorghiu: România are cea mai scăzută rată de recidivă a deţinuţilor din ultimii 10 ani

Ministrul Justiţiei, Alina Gorgiu, afirmă că România are cea mai scăzută rată de recidivă a deţinuţilor din ultimii 10 ani, Japonia fiind un reper internaţional de excelenţă la politici publice privind acest capitol.Afirmaţia a fost făcută în urma unei întâlniri avute de ministru cu ambasadorul Japoniei în România, Hiroshi Ueda."Un Ambasador de nota o mie îşi încheie zilele acestea mandatul în România. Îi mulţumesc ambasadorului Japoniei, Hiroshi Ueda, pentru colaborarea din ultimii ani. Am avut o discuţie bună azi (joi - n.r.) cu el, la Ministerul Justiţiei. 2023 a fost anul relaţiilor româno-japoneze. Instituirea Parteneriatului Strategic dintre România şi Japonia a marcat o nouă etapă a cooperării noastre, inclusiv în domeniul justiţiei. În 2024, avem un bun cadru pentru extinderea cooperării judiciare", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.Potrivit ministrului, România are o rată de recidivă a deţinuţilor de 36,75%."Este cea mai scăzută din ultimii 10 ani. Însă avem nevoie de politici publice care să controleze fenomenul. Japonia este un reper internaţional de excelenţă la acest capitol. Ministerul român al Justiţiei implementează proiectul #SECURE, alături de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru a preveni recidiva. Am agreat un schimb de experienţă în acest domeniu cu partenerii japonezi. Îi urez succes în continuare domnului Ambasador Ueda", a adăugat Gorghiu.