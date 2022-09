Atenţie când vă cumpăraţi o locuinţă! Cum a pierdut Andreea Bălan 90.000 de euro: ”Toți banii i-am dat acolo!”

Investitorul israelian care promitea un proiect imobiliar ambițios în zona Doamna Ghica a încasat nu mai puțin de 20 de milioane de euro de la mai multe persoane pe care le-a convins să cumpere o garsonieră sau un apartament în blocul său, încă în stadiul de proiect.Din păcate, cumpărătorii au rămas doar cu banii dați, însă fără locuința promisă, când investitorul a fugit cu banii când terminase doar unul dintre cele patru blocuri uriașe. Printre păgubiți este și Andreea Bălan, care a pierdut 90.000 de euro în acest proiect. Alături de cei 571 de oameni care au rămas, de asemenea, fără bani.”Timp de un an și jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din trei ediţii "Dansez pentru tine", cea din Mexic și celelalte două din România, plus o campanie electorală. Toţi banii i-am dat acolo”, spune artista, potrivit ObservatorNews.ro. Citeşte mai departe...