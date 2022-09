Andreea bălan

Cuget Liber - 03 Septembrie 2014

Nimeni n-ar fi crezut ca lucrurile pot fi atât de complicate și explozive, însă Misty, amanta lui Keo, a povestit în detaliu tot ce s-a întamplat de-a lungul anilor. "Nu am iesit pana acum in presa, sa vorbesc, pentru c ...