Bărbat implicat într-un accident, cu o alcoolemie de 3,33 g/l alcool pur în sânge, arestat preventiv

Potrivit IPJ Dolj, bărbatul, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 606, din direcţia Breasta către Craiova, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a pătruns pe contrasens unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 44 de ani, din comuna Breasta, rezultând doar pagube materiale."Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul bărbatului din comuna Breasta şi rezultat pozitiv, respectiv 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului din municipiul Craiova. Ulterior, în urma analizării mostrelor biologice prelevate, s-a stabilit ca acesta avea o alcoolemie de 3,33 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit ca acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice", informează IPJ Dolj.În urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, poliţiştii l-au reţinut pe bărbat, pentru 24 de ore pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere. Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Craiova a dispus arestarea preventiva a bărbatului, pentru 30 de zile.