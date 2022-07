Bricul „Mircea”, admirat la parada velierelor, în portul Valenciei

Nava Școală „Mircea” a ridicat ancora din frumosul oraș Valencia, duminică, 3 iulie, în jurul orei 11.00, spre cel de-al patrulea port al marșului, Valleta (Malta), sub privirile publicului care venise pe esplanadă, la primele ore ale dimineții, dornic de a vizita elegantul velier, a transmis Nicoleta Cocoș, responsabila cu relațiile publice de la bordul navei. „La ieșirea din portul „Marina Nord”, Nava-Școală „Mircea” a participat la parada velierelor, alături de ambarcațiunile prezente la Festivalul „Iacobus Maris 22”, Palinuro (Italia), Pascual Flores (Spania), Atyla (Spania) și VO70-E1 (Spania). După ce a strălucit, la propriu, la lumina miilor de artificii ale spectacolului oferit publicului, sâmbătă seara, de organizatorii Festivalului „Iacobus Maris 22”, în portul valencian, echipajul Navei-Școală „Mircea” și-a reluat activitățile curente de la bord. Studenții și-au continuat activitățile didactice, în cazarma trei, cu o testare la Bazele Navigației și Navigație Astronomică, cursuri susținute de locotenentul Silviu Popa”, a arătat corespondentul.„După o lună de practică la bordul Navei-Școală „Mircea”, studenții au aplicat cunoștințele dobândite în decursul anului universitar 2021-2022 la aceste discipline importante. Și-au format deprinderi pentru determinarea cu precizie a punctului navei, utilizând procedee costiere, estimate și astronomice. Pe durata marșului internațional, studenții anului al II-lea de la Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” au învățat modul de completare a documentelor nautice și de navigație și au studiat Regulamentul internațional pentru prevenirea coliziunilor pe mare (COLREG). Afirm faptul că sunt o promoție foarte bună, deoarece reușesc, într-un timp foarte scurt, să asimileze și să aprofundeze informații noi, pe care le pun în practică”, a declarat, după orele de curs, locotenentul Popa.Bricul a continuat să navige prin Marea Balearelor și a reîntâlnit insulele Ibiza și Mallorca, în drumul său. După trei zile de marș, cu un vânt propice pentru desfășurarea velelor, comandantul navei a ordonat oprirea motorului și desfășurarea velelor triunghiulare și pătrate. Timp de opt ore, emblematicul „Mircea” a navigat cu vele în Marea Mediterană, ca o mică insulă plutitoare între cer și ape. „Ne aflăm la finalul primei luni de practică la bordul Navei-Școală „Mircea”. Cu toate că, la început am avut ceva temeri cu privire la acest marș de instrucție internațional, după o lună pot afirma că este locul potrivit pentru dezvoltarea noastră pe plan profesional. La bordul navei punem în practică teoria învățată la orele de curs de la academie și navigația cu vele. Cea mai mare provocare este urcarea în arboradă, apoi brațarea, întinderea și strângerea velelor, dar exersând zi de zi, împreună cu membrii echipajului, am reușit să-mi înfrâng frica de înălțime. Pe lângă toate acestea, am văzut unele dintre cele mai frumoase peisaje, apusuri de poveste, constelații și delfini sărind pe lângă navă. Cele mai frumoase sunt activitățile desfășurate alături de colegi, prin care se consolidează relațiile de camaraderie și spiritul de echipă. Ca o concluzie, pot spune că acest marș de instrucție reprezintă o experiență unică pentru mine și sunt foarte mândră că mi s-a împlinit dorința de a urma o carieră în Forțele Navale”, a spus studenta caporal Camelia Trif.Nava-Școală ,,Mircea”, asistată de două remorchere, a acostat în portul Valleta sâmbătă, 9 iulie, de unde va pleca spre destinația următoare miercuri, 13 iulie, după o staționare de patru zile. Escala este una tehnică, de completare a necesarului navei și de refacere a echipajului.