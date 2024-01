Cazanciuc: Legea Anastasia la şase luni - oamenii se urcă în continuare băuţi la volan

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat, sâmbătă, că în cele şase luni de la intrarea în vigoare a Legii Anastasia, pe care a iniţiat-o, a scăzut numărul infracţiunilor de conducere a autovehiculelor sub influenţa alcoolului, dar a crescut numărul contravenţiilor, scrie Agerpres.







Cazanciuc a făcut un apel pentru conştientizarea efectelor acestei legi astfel încât să se reducă semnificativ numărul accidentelor mortale.







"Legea Anastasia împlineşte, astăzi, şase luni de viaţă. Poate nu întâmplătoare, dar sigur tristă exprimarea, pentru că, în esenţa ei, se referă la moarte, pedepsindu-i pe cei care iau viaţa semenilor într-un gest de teribilism şi fără nici cea mai mică urmă de conştiinţă sau responsabilitate, urcaţi la volanul maşinii băuţi, drogaţi sau fără permis. Am monitorizat în această jumătate de an evenimentele rutiere petrecute şi există un fel de veşti bune, dar şi câteva triste. Dezbaterile publice intense pe marginea acestei legi din perioada în care se afla în Parlament, de după promulgare, dar mai ales după tragicul accident de la 2 Mai au făcut să scadă numărul infracţiunilor de conducere a autovehiculelor sub influenţa alcoolului, dar să crească numărul contravenţiilor", a scris Cazanciuc pe Facebook.