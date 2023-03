Teribiliștii de pe șosele, lăsați fără permisele auto! Iată pentru ce perioadă vor fi pedepsiți!

O modificare recentă a Codului Rutier a vizat pedepsirea mai aspră a șoferilor care depășesc cu peste 70 km/h limita legală de viteză (amendă între 1.305 și 2.900 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile). Este evident că nu a fost suficient. „Deoarece caracteristicile tehnicii auto s-au schimbat foarte mult în ultimii ani, în sensul că pot avea viteze de peste 200 km/h şi într-un timp foarte scurt, este necesară crearea unei noi trepte în aplicarea sancţiunilor, respectiv depăşirea cu peste 100 km/h a limitei legale de viteză”, au concluzionat mai mulți parlamentari, care au propus un nou prag: sancțiune crescută pentru cei care depășesc limita legală de viteză cu peste 100 km/h, respectiv suspendarea permisului pentru 180 de zile (șase luni). Iar dacă respectivii comit o nouă infracțiune la regimul rutier în această perioadă, prelungirea suspendării cu încă 30 de zile. Luni, propunerea a ajuns în Senat și a fost adoptată, urmând să ajungă și în atenția Camerei Deputaților.



Se impune precizat că, inițial, propunerea legislativă prevedea și reținerea certificatelor de înmatriculare și a mașinilor, dar amendamentele depuse – și adoptate de senatori! – au subliniat faptul că aceste prevederi pot ridica problema neconstituționalității. Drept pentru care șoferii au scăpat de confiscarea mașinilor dacă calcă prea hotărât pedala de accelerație.







Consumul de droguri sau alcool și conducerea fără permis, des întâlnite pe șosele





În schimb, o altă modificare a Codului Rutier a fost adoptată în plenul Senatului de luni, și anume OG 11/2023, care prevede că șoferii care au fost condamnați ca urmare a nerespectării regulilor de circulație, ce a dus la decesul victimei, nu vor putea să obțină permisul auto pentru o perioadă de 5 ani după ispășirea pedepsei, dacă fapta a fost comisă în contextul consumului de alcool, droguri sau conducerii pe drumurile publice fără a avea acest drept. „A crescut de zece ori perioada interdicţiei de a mai obţine permis auto pentru cei care se urcă băuţi, drogaţi sau fără carnet la volan şi ucid oameni pe şosele. Am propus şi colegii au fost de acord, în Senat, votând cu 105 voturi «pentru» din 106, un amendament la un proiect legislativ de modificare a Codului rutier, prin care persoanele condamnate pentru ucidere din culpă comisă sub influenţa alcoolului sau drogurilor ori fără permis auto să aibă interdicţia de a obţine din nou dreptul de a conduce timp de cinci ani după executarea pedepsei. Acesta este termenul maxim prevăzut de Codul penal pentru măsuri complementare. Acest amendament vine în continuarea şi în completarea proiectului legislativ cunoscut sub denumirea de Legea Anastasia, provenită de la numele unui copil ucis pe drumurile publice de o persoană care a condus fără a avea acest drept. Să nu uităm că, de cinci ani încoace, România se află în continuare pe locul întâi în Europa la numărul de accidente rutiere mortale, iar multe dintre acestea fac obiectul modificărilor legislative propuse acum”, a precizat senatorul PSD Robert Cazanciuc, inițiatorul amendamentelor care au dus la modificarea ordonanței.





De asemenea, dacă rezultatul infracțiunii a fost vătămarea corporală gravă a victimei, șoferii vinovați vor avea dreptul să încerce redobândirea permisului auto la șase lui de la executarea pedepsei sau la un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei neprivative de libertate.





Tragedii cutremurătoare au loc pe șoselele din țara noastră, în ciuda măsurilor din ce în ce mai drastice luate în cazul celor care încalcă regulile de circulație. Statistica realizată de Poliția Română arată că numărul incidentelor soldate cu pierderi de vieți omenești este în scădere, dar suntem departe de dezideratul stabilit prin angajamentele luate față de Uniunea Europeană. De exemplu, anul trecut, au avut loc 4.711 accidente, soldate cu decesul a 1.634 de persoane și rănirea gravă a altor 3.685 de persoane. Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave au fost indisciplina pietonilor (19%), nerespectarea regimului legal de viteză (17,4%), indisciplina bicicliștilor (10,9%), neacordarea priorității de trecere pietonilor (9,5%) și neacordarea priorității de trecere vehiculelor (8%).