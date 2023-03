Chirie și tatuaje plătite cu servicii sexuale! "Mi-a spus că, dacă mă prostituez, mă ia de soție"

Potrivit anchetatorilor, faptele incriminate au fost comise în primele luni ale lui 2021, iar din probele strânse (interceptări ale conversațiilor telefonice și mesajelor) reiese că proxeneții le țineau evidența minorelor câți bani produceau, le verificau clienții și, când nu erau mulțumiți, le băteau. „Puneți mâna, machiați-vă și voi, aranjați-vă și voi, că e normal să vă refuze clienții… dacă stați așa”, se arată într-unul dintre mesajele interceptate.





„După ce am stat aproximativ 3 luni în Năvodari, am plecat toți trei, la ideea inculpatului, pentru a face mai mulți bani. Acolo am închiriat un apartament unde o altă parte vătămată a practicat în continuare prostituția, iar inculpatul folosea banii câștigați de ea. Acesta folosea aceeași metodă, punând anunțuri pe publi24. Inculpatul mi-a spus că, dacă mă prostituez și eu, o să o lase pe cealaltă fată și o să mă ia pe mine de soție și că să lucrez pentru el. Atunci eu am început să mă prostituez și toți banii pe care îi câștigam de la clienți îi lua el. Nu am avut acces la banii câștigați, iar inculpatul ne bătea în continuare pe amândouă”, a declarat una dintre fetele abuzate, în fața anchetatorilor.







Cât privește modul cum erau supravegheate minorele, când veneau clienții, suspecții fie stăteau în mașină în fața blocului, fie se ascundeau în debara.





„Inculpatul o determina pe minoră să întrețină relații sexuale cu diferite persoane contra unor sume de bani pe care acesta le colecta imediat după consumarea actului sexual, aceasta declarând: «După ce veneau clienții, inculpatul se ascundea într-o debara sau pe un balcon ferit din apartament, iar după ce plecau clienții, acesta lua banii pe actul sexual». Minora ne spunea că inculpatul este iubitul ei, însă acesta nega și se comporta foarte urât cu ea. Era foarte violent, am văzut de mai multe ori când a bătut-o, spunându-i că nu este în stare să facă mai mulți bani, o scuipa și îi vorbea foarte vulgar”, s-a mai probat în timpul anchetei, potrivit informațiilor furnizate de rejust.ro.







2.500 de lei pentru o noapte cu două prostituate minore





Totodată, un alt martor, care realizează tatuaje în Năvodari, a mărturisit că unul dintre inculpați i-a propus să îl tatueze, iar în schimb să beneficieze de serviciile sexuale ale unei minore.





În ceea ce privește banii obținuți în urma prostituției, o interceptare arată că două dintre minore au obținut 2.500 de lei într-o singură noapte.





„- E bine 25 de milioane toată noaptea?



- E bine, îţi dai seama că e bine, îţi dai seama… e bine. Dar depinde de la cât la cât.



- De la ora asta până dimineaţă. Da, mă, e bine!



- Păi e bine, mă. Eşti nebun la cap?



-Ăştia într-o oră zic că se pun la drum şi vin… ăştia vin 3 inşi cum ar veni, ştii?



- Dar… când vin ăştia, adică iau banii ăştia 25 de milioane, da?”, se menționează în dosarul penal.



Cei trei inculpați, dintre care unul s-a sustras inițial urmăririi penale, au fost condamnați de Tribunalul Constanța. Florin Marian C. a fost condamnat la șapte ani și șase luni de închisoare (având și condamnări mai vechi), Noni C. la trei ani de închisoare cu suspendare, iar Vasile M. la doi ani și opt luni de închisoare cu suspendare. În februarie, magistrații Curții de Apel Constanța au admis în parte apelul formulat de unul dintre inculpați, dar a menținut dispozițiile instanței de fond.





În plin an pandemic 2021, trei constănțeni au găsit o modalitate facilă de a face bani, oferind doritorilor serviciile sexuale ale mai multor minore, de 16 și 17 ani. Potrivit anchetatorilor, doi dintre ei au convins – mai mult sau mai puțin, pentru că în timpul cercetărilor a ieșit la iveală că și domnițele au văzut prostituția ca o modalitate de a face bani ușor – minore să-și ofere serviciile sexuale, în locații din Constanța și Năvodari. Al treilea suspect deținea un apartament în Năvodari, pe care-l punea la dispoziție escortelor, iar în schimb percepea fie bani, fie servicii sexuale. De altfel, în cadrul procesului penal, mai mulți martori au declarat că inculpatul era cunoscut că „iubea mult femeile”, intra frecvent pe publi24 și propunea tinerelor să le pună la dispoziție apartamentul său, ba chiar și să le ajute „cu spălatul hainelor” sau cu transportul la clienți.