DETALII din ancheta pentru LUAREA DE MITĂ de la Direcția de Cultură: denunțătorul a sunat la Call-Center-ul DGA

Directorul Direcției Județene de Cultură Constanța, Magdalena Tiță, și un inspector din cadrul instituției sunt anchetate pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, în cazul Magdalenei Tiță s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.Cazul le-a fost semnalat anchetatorilor prin linia Call Center a Direcției Generale Anticorupție. „Ofiţerii de poliție ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Constanţa, sub coordonarea procurorului competent din cadrul Directiei Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanţa, au desfāşurat, la data de 9.11.2022, activităţi operative într- un dosar penal în care sunt cercetate două persoane, ambele funcționari publici în cadrul Directiei Județene pentru Cultură Constanța, după ce au primit suma de 2.000 de lei de la o altā persoană pentru a-i facilita acesteia obținerea unui aviz necesar într-o procedură cadastrală.Anterior, la data de 8.11.2022, denunțătorul a apelat linia Call – Center 0.800.806.806 a Direcției Generale Anticorupție și a sesizat faptul că o persoană din cadrul Directiei Județene de Cultură Constanța i-a solicitat, în numele șefei instituției, suma de 2000 de lei pentru a-i facilita obținerea unui aviz necesar într-o procedură cadastrală constând în evitarea unor formalități/demersuri a căror îndeplinire ar fi necesitat mai mult timp și costuri suplimentare. În aceeași zi, acesta s-a prezentat la sediul Serviciului Judeţean Anticorupţie Constanţa, ocazie cu care a depus denunț. Cele două persoane sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, față de una dintre acestea luându-se măsura controlului judiciar”, se arată în comunicatul DGA Constanța.În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: „În data de 09 noiembrie 2022, inculpatele Tiță Magdalena și Cliante Elena Mădălina, în calitățile menționate mai sus, ar fi primit de la o persoană (martor în cauză) suma de 2.000 lei (câte 1.000 lei de fiecare), pentru a-și îndeplini îndatoririle de serviciu, în sensul emiterii unui aviz necesar realizării planului urbanistic zonal pentru o suprafață de teren amplasată în localitatea Valu lui Traian.Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata Tiță Magdalena trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar, să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta (sau să nu exercite prerogativele funcției de director executiv al Direcției Județene pentru Cultură Constanța, precum și pe cele specifice activității de control și verificare la nivelul DJC Constanța, în vederea respectării aplicării reglementărilor legale din domeniul culturii și patrimoniului național”, au precizat procurorii.Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.