Dosare penale pentru șoferii care au băut înainte să se urce la volan

La data de 9 februarie, în jurul orei 22.00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Poștei din orașul Ovidiu. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că un bărbat de 51 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Poștei și ar fi intrat în coliziune cu stâlpul porții de acces într-un imobil. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale. În cauză s-a constituit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.În aceeași zi, în jurul orei 23.15, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Cogealac au identificat un bărbat de 33 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Basarabia din comuna Fântânele, județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ulterior a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză s-a constituit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.