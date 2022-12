Mesaj EMOȚIONANT al unui jandarm, care a sărit în ajutorul unei femei bătute. „Putea fi mama mea...”

Un tânăr jandarm a primit aprecieri din partea colegilor de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, după ce, în timpul liber, a intervenit în ajutorul unei femei care era bătută de un bărbat. Primul gând care l-a împins să acționeze imediat a fost faptul că femeia căzută pe jos, din cauza loviturilor, ar fi putut să fie mama lui.„La asta m-a dus gândul atunci când am intervenit să ajut o femeie în vârstă, plină de sânge și căzută pe jos, din cauza loviturilor unui bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice, care o lovea cu o cârjă medicală din aluminiu.Mă duceam în oraș spre o întâlnire cu prietenii mei și atunci când am văzut scena, am oprit imediat mașina și am intervenit fără să stau pe gânduri.Inițial, am încercat să-l opresc pe bărbat încercând să-l calmez, însă n-a fost chip. Drept pentru care am luat decizia de a-l imobiliza prin tehnici de autoapărare, învățate în școala militară, care m-au ajutat să îi salvez viața femeii. Am cerut sprijin prin 112 și, până la venirea colegilor mei politiști și a echipajului medical, am rămas lângă femeie pentru a mă asigura că este pe mâini bune.În zilele următoare, la știri, pe Facebook, se prezenta fapta mea ca fiind una eroică. Nu aș cataloga niciodată drept eroism ceea ce am făcut. În orice altă situație, în care un semen de-ai mei ar avea nevoie de ajutor, cu siguranță, aș interveni. În fond, pentru asta am fost pregătiți încă din școala militară”, a afirmat Adrian, tânărul jandarm.„Poate că nu este eroism ceea ce a făcut jandarmul, în această săptămână, dar, cu siguranță, este un act civic, moral și curajos. Noi, cei din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, te felicităm, Adrian, și îți mulțumim pentru această atitudine plină de demnitate umană!Plutonier Cirimpei Adrian este absolvent al Școlii Militare de Jandarmi de la Fălticeni, promoția 2018, iar prin intervenția lui promptă a reușit să salveze viața unei femei din Dorohoi”, au adăugat colegii de la inspectorat.