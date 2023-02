Lebădă salvată de la îngheț de pompierii din Constanța

Pompierii constănțeni au intervenit, marți, 7 februarie, pentru a salva o lebădă înghețată de frig. Apelul a venit prin numărul unic de urgență 112 și le semnala militarilor că pasărea era pe acoperișul unei clădiri.„-112! Ce urgență aveți?- Este o lebădă pe acoperişul unei clădiri. Pare dezorientată şi nu poate să zboare. Cred că este îngheţată de frig. Este o clădire cu două niveluri, nu foarte înaltă.- Am înțeles! Am trimis un echipaj”, a fost conversația dintre operatorul de la 112 și cetățeanul care a reclamat situația, potrivit Inspectoratului de Situații de Urgență (ISU) Dobrobea.Doi dintre pompieri au urcat pe acoperişul clădirii şi au reuşit să prindă lebăda cu ajutorul unei pături. Nu a fost foarte greu. Lebăda era agitată însă nu părea să fie foarte speriată de oamenii îmbrăcaţi în costume ciudate şi cu căşti pe cap. Salvatorii au aşezat-o într-o geantă în care îşi păstra costumul aluminizat şi au coborât-o cu ajutorul unei cordiţe.„- N-am apucat să strângem cordiţa când am primit din dispecerat o altă intervenţie: un incendiu la anexa unei case din muncipiul Constanţa. Nu mai aveam timp de stat pe gânduri. Trebuia să ajungem acolo imediat. Am luat lebăda şi am plecat cu ea la intervenţie!”, au rememorat militarii.„- Nu ne-a făcut nicio problemă. A stat cuminte în autospeciala de stingere şi a urmărit tot ce se petrecea în jurul ei”, au adăugat aceștia.Cel mai probabil, lebăda s-a refugiat pe acoperiş, a îngheţat de frig şi nu a mai putut să zboare. Însă când a dat de căldură, a început să își revină.„- După ce am lichidat incendiul, i-am dat să bea apă şi a început să ne sâsâie. Pe doi dintre colegi i-a şi ciupit. Pe semne că i-au priit condiţiile de şi-a reluat obiceiurile!”, au mai afirmat pompierii.Lebăda a fost preluată de reprezentanţii Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.