Ingeniozitatea pompierilor din Constanța: câine salvat dintr-o fântână, cu ajutorul unei undițe telescopice

Pompierii constănțeni au fost solicitați să salveze un câine, ce căzuse într-o fântână. Proprietarul, alarmat că nu a găsit nicio soluție pentru a-l scoate, a sunat la numărul unic de urgență 112.„- 112, ce urgență aveți?- Alo, pompierii? Am nevoie de ajutor, vă rog!- Ce s-a întâmplat? Sunteți rănit? Ce ați pățit?- Nu, nu este vorba despre mine. E câinele meu, Nero. Este căzut de ceva timp într-o fântână, fără apă, fără mâncare. Nu am știut ce să mai fac și am sunat la voi.- Stați liniștit, vine un echipaj de descarcerare la dumneavoastră”, au relatat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”.Ajunși la locul intervenției, salvatorii au constatat că fântâna fusese cândva astupată cu pământ și că se surpase, iar deschiderea rămasă avea un diametru de doar 50 centimetri, ceea ce făcea imposibil accesul la câinele aflat la o adâncime de peste cinci metri. În plus, malurile nu erau deloc stabile, riscând oricând ca totul să se surpe și să îi surprindă pe toti.Timp de peste o oră, plt.adj. Daniel Coman, plt.adj. Marius Bobu și plt. Laurențiu Răcăreanu, de la Detaşamentul de Pompieri „Slt. Fripis Marius-Daniel”, au săpat, încercând să își croiască acces. Toate încercările lor de a prinde o cordiță în jurul câinelui au fost în zadar. Între timp, comandantul lor, lt. Alexandru Preda, i-a sunat să afle dacă au nevoie de ajutor.„- Câinele este blocat în fântână de mult timp. Este extenuat, stă culcat, nu se mișcă absolut deloc, cordița nu ajunge până la el, iar noi nu avem posibilitatea să intrăm acolo.-Vin și eu imediat. Am o idee: aduc o undiță telescopică. Ajunge la 5 metri și putem improviza ceva să ne ajute”, le-a spus comandantul.Timp de o oră și jumătate au încercat din răsputeri să obțină o reacție din partea câinelui, să se miște măcar puțin încât să poată strecura cordița pe sub el. L-au strigat pe nume, i-au aruncat mâncare, au pus sunete cu lătrat de câine pe telefon, au încercat și cu un aparat cu ultrasunete...„- S-a ridicat puțin! Am reușit să trec cordița pe sub el. Ajutați-mă să îl ridic!”, a exclamat pompierul.Nero este un câine din rasa ciobănesc german, destul de bătrân și bolnav – are 14 ani și o afecțiune locotomorie. Acum, Nero este bine și se recuperează după trauma trăită.