Un jandarm a scos la timp un bărbat, dintr-o mașină în flăcări, într-o intersecție din Constanța

Un jandarm constănțean a intervenit pentru a stinge un autoturism care luase foc într-o intersecție din Constanța. Plutonier adjutant Daniel Cazacu, subofițer în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, aflat în timpul serviciului, a observat în trafic o mașină de sub care ieșeau flăcări și cădeau bucăți de plastic aprins. Bărbatul care conducea mașina nu observase că autoturismul său luase foc.Jandarmul a aprins imediat luminile de intervenție și a blocat intersecția cu autospeciala Jandarmeriei, pentru a înlătura pericolul pentru ceilalți participanți la trafic și pentru a putea interveni.A luat extinctorul din mașina de serviciu și s-a îndreptat imediat spre autoturismul in flăcări. A deschis ușa bărbatului și i-a spus să coboare repede din mașină. Apoi a ridicat capota și a încercat să stingă flăcările, pentru a evita o posibilă tragedie. Alți doi bărbați care așteptau la semafor au venit în sprijinul militarului. În scurt timp, au reușit împreună să stingă incendiul și să elimine orice pericol.Daniel Cazacu este subofițer în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, are gradul de plutonier adjutant și lucrează în Jandarmerie de 16 ani.