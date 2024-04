Patrupezii sunt bucuria iubitorilor de animale. Dar trebuie să recunoaştem că uneori năzdrăvănia lor mobilizează forţe impresionante, mai ales din rândul pompierilor militari. Spre exemplu, la Tulcea, au avut loc, recent, două misiuni de salvare, astfel că două căţeluşe şi o pisică au beneficiat de toată grija şi atenţia salvatorilor. În plus, animăluţele nu au fost sancţionate pentru gesturile lor. Totuşi, stăpânii sunt sfătuiţi să fie mai atenţi pe viitor.Într-o postare publică, reprezentanţii ISU Tulcea au povestit:„Încă o tură de muncă terminată cu o misiune de succes. Două cățelușe, prietene bune se pare, au avut nevoie de ajutorul pompierilor în această dimineață. Lătratul lor a fost auzit de o femeie care căuta pe un câmp, în apropiere de Slava Rusă, lemne de foc. Acestea căzuseră într-o groapă adâncă de aproximativ 8 metri, probabil în căutare de hrană ori adăpost.Un echipaj din cadrul Stației de Pompieri Babadag au primit apelul, iar în mai puțin de 30 de minute au reușit să le scoată pe cele două patrupede în siguranță. «Fetele» nu au fugit ci au rămas alături de salvatori parcă mulțumindu-le pentru ajutorul oferit și după ce au stat la un «pahar de apă» și un selfie, au plecat spre sat, cel mai probabil către gospodăria pe care au părăsit-o”.Cu o zi în urmă, un alt patruped a avut nevoie de ajutor. De data aceasta, o pisică.Reprezentanţii ISU Tulcea au relatat cum s-a derulat misiunea de salvare:„Se dau următoarele:Pisică, etaj 4, geam rabatat. Vremea: senin cu grade multe în termometre. Locație: municipiul Tulcea.Astrele: din păcate nealiniate pentru pisică.În această dimineață, un apel prin 112, anunța dispeceratul că o pisică (curajoasă dar fără experiență), a rămas blocată intre fereastră și tocul geamului. Era acolo de o oră și ceva și, din câte am înțeles mai avea de stat până seara când se întorceau stăpânii acasă.O doamnă vigilentă a observat felina cum se chinuia să scape din «capcana» în care intrase și a decis să ne anunțe. Zis și făcut!Salvatorii alpiniști au ajuns repede la etajul 4, pe exteriorul blocului și au reușit să salveze pisica eliberând-o înapoi în locuință tot pe acolo pe unde a încercat să se bucure de priveliște și vremea frumoasă de afară.Nu am făcut cunoștință cu proprietarii însă le transmitem pe această cale să ia măsuri cu privire la ferestre pentru ca scumpul lor animal să nu mai ajungă în astfel de situații”, se arată în mesajul ISU Tulcea.