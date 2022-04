Este nevoie de mai mulți polițiști examinatori la traseele pentru permisul auto!

Cât privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un examinator, potrivit proiectului de lege, acestea sunt: să aibă cel puțin 23 de ani, să dețină de cel puțin cinci ani permis de conducere pentru categoria B (dacă examinează la această categorie), să nu-l fi avut niciodată anulat sau suspendat și să urmeze cursurile de formare.



„Doi examinatori în plus ar însemna 100 de candidați în plus examinați pe lună!”





Deocamdată, proiectul de lege este în stadiul de dezbatere publică, astfel că va mai dura până va fi adoptat și implementat. Dar dacă scopul lui este, printre altele, creșterea numărului de examinatori pentru permisele auto, atunci este mai mult decât necesar!





În prezent, candidații dornici să obțină permisul auto sunt programați la proba traseului (orașului, cum se mai spune!) după aproximativ 90 – 100 de zile (trei luni) de la susținerea probei teoretice. Unul dintre motivele acestei distanțe considerabile în timp între cele două probe este și numărul redus de examinatori. La Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Constanța sunt, în prezent, zece examinatori pentru proba practică a examenului pentru permisul auto. „În prezent sunt zece examinatori, pentru că de la 1 martie am încadrat două persoane. Dar până la data respectivă erau opt examinatori. În prezent, ne-ar mai trebui doi examinatori, să fie 12 persoane care ies pe traseul cu candidații. La o primă vedere, diferența pare mică. Realitatea este că aceste două persoane ar examina cu 100 de candidați în plus față de ceea ce examinăm în prezent și s-ar reduce timpul dintre proba teoretică și cea practică”, ne-a precizat comisarul șef Liviu Vîrșă, șeful Serviciului Permise de Conducere și Înmatriculări.





Pe de altă parte, se impune precizat că și în prezent, sunt puțini polițiștii care doresc să fie examinatori în cadrul examenelor pentru permisele auto. „Persoanele care doresc să fie examinatori trebuie să îndeplinească anumite condiții, să aibă aptitudinile necesare pentru această însărcinare. Pe de o parte, trebuie să fie și personalul din care să putem selecta pentru examinatori, pe de altă parte, trebuie să fie și ei dornici să aibă această calitate”, a mai arătat comisarul șef.





Ministerul Afacerilor Interne are în vedere modificarea legislației în ceea ce privește formarea, evaluarea, examinarea și controlul examinatorilor care participă la examenele practice pentru obținerea permiselor de conducere. Într-un proiect de lege publicat recent pe pagina web a ministerului de resort, prin care se vizează modificarea Ordinului MAI 260/2011, guvernanții doresc definirea clară a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească un polițist pentru a fi examinator în cadrul examenelor pentru permisele auto, dar și cum îi poate fi revocată această calitate. Scopul este, printre altele, după cum au arătat inițiatorii, „crearea cadrului legal pentru lărgirea bazei de selecție în rândul polițiștilor ce urmează să desfășoare activități de examinare la proba practică”.