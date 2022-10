GEST ȘOCANT! Mama unui copil de doi ani s-a aruncat de la fereastra locuinței

Rudele povestesc că tânăra ar fi încercat să îşi ia zilele pentru că era măcinată de o problemă de la serviciu şi se temea că ar putea fi dată afară. Femeia a trecut printr-o perioadă grea: în ultimul an își pierduse ambii părinți.



Dramatica întâmplare a avut loc în jurul orei opt dimineaţa.



Andreea Florea, martor: Am auzit nişte ţipete şi am mers acolo şi am găsit-o întinsă pe jos. Am sunat la salvare. Un domn ţipa foarte tare: săriţi şi ajutaţi-mă!



Femeia locuia în acelaşi apartament cu socrii ei care care povestesc că, recent, ea era foarte frământată de o problemă de serviciu.



Sofia Duță, soacra victimei: A avut un accident cu niște oameni acolo şi ea a zis că ea e vinovată, aşa se considera. A zis că pleacă să bea ceaiul, s-a dus în dormitor, m-am dus după ea.



Soţul victimei spune că femeia încă nu-și revenise după moartea părinților ei, iar incidentul de la serviciu i-a agravat starea emoțională: tânăra era responsabilă cu protecția muncii, iar accidentul de muncă petrecut în fabrică ar fi stresat-o peste măsură.





