Întrunire de seamă, la Constanța: adaptarea doctrinei Forțelor Navale la noul cadru strategic de apărare

Scopul Conferinței Doctrinare a Forțelor Navale a fost de a asigura un forum de discuții și de dezbateri a temelor de interes pentru Forțele Navale Române și a principalelor strategii, doctrine, manuale, proceduri şi norme, care au intrat în vigoare în perioada 2019-2022 și au implicații asupra activității Forțelor Navale.„Din anul 2019 până în prezent, de la desfășurarea ediției anterioare a conferinței, s-au produs modificări semnificative în domeniul conceptual. Mediul de securitate regional s-a schimbat dramatic, ca urmare a declanșării, în luna februarie 2022, a războiului neprovocat și nelegitim dus de Federația Rusă în Ucraina, iar acest război convențional și informațional are implicații și consecințe grave atât la nivel regional, cât și la nivel global.După ultima conferință doctrinară a Forțelor Navale, la nivel conceptual, au fost modificate documente naționale relevante în domeniul doctrinar și în cel al strategiilor, precum „Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2020-2024” (ediție 2020) și „Strategia Militară a României” (ediție 2021), iar la nivelul Alianței Nord Atlantice a fost elaborat un nou concept strategic al NATO, (ediție 2022) și la nivelul Uniunii Europene a fost elaborat documentul „Busola strategică a UE” (ediție 2022).Acest cadru nou doctrinar a determinat actualizarea Doctrinei Forțelor Navale și, pe parcursul anului 2022, prin efortul conjugat al ofițerilor din comanda și din statele majore ale marilor unități și a divizioanelor de nave, a fost revizuit documentul fundamental al Forțelor Navale și a fost realizat un proiect care este dezbătut în cadrul actualului forum de la Constanța”, au arătat reprezentanții Forțelor Navale.Conferința Doctrinară din acest an și-a propus să demonstreze faptul că numai prin aplicarea unui fundament conceptual-doctrinar unitar și indivizibil, Forţele Navale Române, împreună cu celelalte categorii de Forțe Armate ale României și cu structurile similare din ţările membre NATO și UE, pot genera un nivel ridicat de interoperabilitate şi eficacitate operațională, atât de necesare în aplicarea uniformă a tacticilor, tehnicilor şi procedurilor comune naționale și ale NATO.La ediția din acest an a conferinței, au participat, în calitate de invitați speciali contraamiralul Mihai Panait, șef al Statului Major al Forţelor Navale; amiral (r) dr. Aurel Popa, președinte al Forumului de Securitate Maritimă; contraamiral (r) dr. Constantin Ciorobea, vicepreședinte al Asociației „Clubul Amiralilor”; contraamiral de flotilă (r) dr. Sorin Learschi, senior expert asociat în cadrul New Strategy Center; contraamiral de flotilă (rtr) Ion Custură, membru în Consiliul Director al Asociației „Clubul Amiralilor”; Laurențiu Mironescu, președintele Ligii Navale Române; colonel dr. Alin Bodescu, locţiitorul comandantului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”; comandor Lucian Valeriu Scipanov, conferențiar universitar și șef Comisie didactică, Departamentul forţe navale, Facultatea de comandă şi stat major, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”; comandor Florentin Giuvară, șeful Centrului Operativ Forțe Aeriene; precum și comisar șef de poliție Ionel Pavel, desemnat director al Direcției de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române.