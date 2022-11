Roxana Chihaia, prima femeie scafandru militar într-o misiune internațională a Forțelor Navale. "În apă intră întotdeauna o echipă!"

La finalul Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale a ales să fie repartizată la Remorcherul Maritim de Salvare și Intervenție „Grozavul”, navă care făcea la acea vreme parte din Divizionul 175 Nave Scafandri.





„Ideea de a deveni scafandru mi-a venit încă din adolescență, din timpul liceului. După finalizarea Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale, am avut oportunitatea de a opta pentru o funcție la bordul unei nave din cadrul Divizionului 175 Nave Scafandri. Aici am avut ocazia de a cunoaște îndeaproape oamenii care făceau ceea ce eu doar visam și am realizat că aș putea face și eu parte din «familia scafandrilor». Odată cu ivirea posibilității de a face cursul de inițiere scafandru, am participat la probele de selecție, am fost admisă, am urmat și am absolvit cursul. După finalizarea acestui curs, consider că mi s-a deschis o nouă ușă cu mult mai multe oportunități. În ceea ce privește femeile și bărbații în domeniul scafandreriei, vă pot spune că, din punctul meu de vedere, femeile și bărbații se completează reciproc. În apă nu intră o femeie sau un bărbat, un cadru militar sau un soldat. În apă intră întotdeauna o echipă!





Faptul că am fost desemnată să particip la misiunea EUNAVFOR MED IRINI la bordul PMn 274 a fost pentru mine o mare onoare și o realizare personală deosebită. Am avut foarte multe lucruri noi de învățat și mi-am demonstrat mie că sunt o persoană puternică”, a mai rememorat militarul.







Situație la limită, depășită cu ajutorul colegilor și cunoștințelor acumulate





Cel mai dificil moment din cariera de scafandru consideră că l-a trăit pe timpul unei scufundări la adâncimea de 40 m. „Am ajuns pe fundul mării, iar la scurt timp am simțit că mă cuprinde o stare de moleșeală... o somnolență foarte greu de stăpânit. Era narcoza azotului sau așa-numita «beția adâncurilor». Am făcut semn colegilor că nu mă simt bine și am început să urcăm ușor. Cu cât ne apropiam mai mult de suprafață, cu atât mă cuprindea o durere tot mai mare de cap și o stare de vomă. Am dus o luptă acerbă cu mine ca să-mi stăpânesc nevoia de a ieși cât mai repede la suprafață și de a nu adormi în apă... mai ales pe timpul palierelor de decompresie. În final, am ajuns cu bine la suprafață, datorită cunoștințelor dobândite în cadrul cursului de inițiere (știam că, dacă nu am răbdare și ies prea repede la suprafață, voi suferi mult mai mult), datorită voinței mele, dar mai ales datorită colegilor alături de care am intrat în apă – colegi care m-au ajutat să-mi păstrez calmul și care, prin privirea lor, îmi transmiteau încrederea că vom ajunge împreună, cu bine la suprafață”, a relatat Roxana Chihaia.





„Iubesc ceea ce fac acum, îmi place mult colectivul din care fac parte, iar în momentul de față nu mă pot vedea în viitor altundeva decât la Secția Scafandri de Luptă de Incursiune. Ceea ce vă pot spune este că eu încerc în permanență să acumulez cât mai multe cunoștințe și să particip la cât mai multe misiuni naționale și internaționale. Nu îmi place să mă gândesc prea departe în timp, deoarece îmi pare foarte demoralizant momentul în care nu voi mai putea face ceea ce fac în prezent, fiind conștientă de consecințele scafandreriei asupra sănătății fizice. Nu-mi este deloc ușor să văd un coleg scafandru care trece în rezervă pe caz de boală sau care se mută pe alte funcții din cauza inaptitudinii medicale pentru lucru în mediul hiperbar”, a afirmat maistrul militar.





„Scafandreria – spune mm II Roxana Chihaia – a fost, la momentul acela, cea mai bună alegere profesională a mea, fiindcă din acel punct orizontul meu s-a extins considerabil, iar oportunitățile de avansare în carieră au devenit mult mai numeroase. Decizia de a urma o carieră militară pot spune că am luat-o la vârsta de 15 ani, când am ales să urmez un liceu militar, Colegiul Național Militar «Mihai Viteazul» din Alba Iulia. Decizia următoare de a alege să fac parte din Forțele Navale Române cred că a fost una firească, întrucât mi-au plăcut și m-au fascinat de mic copil marea și întinderile de apă”, a relatat maistrul militar.