Misiune încheiată cu succes pentru un ofițer al Forțelor Navale, aflat în Marea Mediterană pentru șapte luni

Misiunea locotenent-comandorului Denis Giubernea, din Divizionul 146 Nave Minare Deminare, în cadrul grupării navale NATO permanente SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2), unde a ocupat funcţia șef al operațiilor și instrucției în statul major, s-a încheiat.După şapte luni la datorie, timp în care a reprezentat cu succes Forţele Navale Române şi a participat la multe exerciţii în diferite zone ale Mării Mediterane, locotenent-comandorul Denis Giubernea se intoarce acasă.Pe durata misiunilor a fost ambarcat pe două nave comandant ale grupării navale NATO, nava spaniolă ESPS Meteoro şi cea turcească TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş.Lupta contra minelor este extrem de periculoasă, oriunde s-ar executa, iar profesionalismul tuturor marinarilor militari aflaţi la bordul navelor a făcut ca totul să se desfăşoare la standardele NATO impuse. Acum, la sfârşit de misiune, conform tradițiilor marinăreşti, ofiţerul român a prezentat un ultim briefing cu rezultatele sale şi tot ce a efectuat în cadrul statului major al SNMCMG-2.La finalul misiunii sale, comandantul grupării navale NATO, comandor Yusuf Karagülle, l-a felicitat pe ofițerul român pentru toată activitatea desfășurată şi i-a acordat placheta grupării SNMCMG-2. Reprezentantul Forțelor Navale Române a lăsat o impresie deosebită, a planificat multe activităţi şi a demonstrat că este un marinar militar foarte bine instruit, mai ales în lupta contra minelor.„Au fost şapte luni intense. Privesc în spate şi nu ştiu când au trecut toate aceste zile şi nopţi. A fost multă muncă, stres, pe ape line, dar şi pe furtuni. Mă bucur că am reuşit să reprezint cu cinste România, Armata României şi Forţele Navale Române. Cred că modul în care am fost onorat la sfârşit de misiune spune totul despre cum mi-am îndeplinit datoria. Nu a fost deloc uşor, dar mă întorc acasă cu multă experienţă, pe care îmi doresc să o aplic pe funcţiile pe care le voi îndeplini în ţară. Am avut alături marinari militari foarte buni, cu o tehnică pe măsură, ceea ce a făcut să ne îndeplinim cu succes toate misiunile ordonate. Am făcut parte dintr-o echipă foarte bună, eficientă şi condusă profesionist. Toţi am demonstrat că dictonul WE ARE NATO nu sunt simple cuvinte, ci o stare după care ne călăuzim activităţile zilnic. Un gând special merge către familia mea, acei oameni care mă susțin și mă iubesc. Mi-au dat putere în clipele grele, au suferit în lipsa mea atunci când problemele vieţii i-au lovit acasă, însă au ştiut să mă încurajeze tot timpul. Îi iubesc, mă înclin în faţa sacrificiului lor şi aştept cu nerăbdare să-i strâng în braţe pe toţi”, a declarat locotenent-comandorul Denis Giubernea.