Măsura controlului judiciar pentru un șofer prins pe varianta Constanței, beat și fără permis

Polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 2 Poliție, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut un bărbat de 29 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.Miercuri, 30 august, acesta ar fi condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul au fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.Ulterior, a fost condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Individul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, iar joi, 31 august, a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile. Magistrații au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile.